Nyugati véleménybuborékban élünk

Ez pedig komoly gondot okoz az oroszoknak és rendkívüli presztízsveszteséget. Demkó Attila hozzátette, az orosz veszteségek egyik fő oka az oroszok hanyagsága, ezért is tudnak nekik az ukránok komoly veszteségeket okozni. Természetesen az ukránok is vétenek ilyen hibákat, csak erről a nyugati sajtó kevésbé számol be. A biztonságpolitikai szakértő emlékeztetett: a Nyugat ukránok iránti szimpátiájának köszönhető az is, hogy olyan hírek is megjelenhetnek még a magyar sajtóban is, hogy az oroszok lövik az orosz atomerőművet. Holott az igazság az, hogy az ukránok lőnek. – Azért lőnek, mert az oroszok próbálják a zaporizzsjai atomerőművet ellenőrzésük alá vonni, meg mellette van egy hatalmas hőerőmű, együtt ez nagyjából négy Pakssal, négy és fél Pakssal ér föl. Tehát ez óriási, az ukrán energiatermelés 25 százaléka ott van Enerhodar városában, az oroszok próbálják ezt leválasztani az ukrán rendszerről. Eddig az ukrán rendszer kapta az áramot az orosz kézben lévő két nagy erőműből, és ez a konfliktus alapvető forrása, hiszen az ukránok nem akarják hagyni, hogy az oroszok leválasszák az erőműveket az ukrán villamosenergia-rendszerről – vagy ha már leválasztják, akkor az a céljuk, hogy az oroszok se kapjanak az áramból.

Az igazság órája című műsorban szóba került az a javaslat is, hogy egy újabb szigorításként Oroszországgal szemben Finnországban elvennék az oroszoktól a turistavízumot. Demkó Attila szerint azonban ez újabb aduászt adhat Putyin kezébe, hiszen ez a szigorítás ismét alátámasztja az orosz elnök állításait a Nyugatról. Párkányi Eszter elmondta, szerinte a finn és az észt kezdeményezés egyszerűen a kettős mérce újabb példája. – A kollektív bűnösség elvét követi ez a kijelentés, továbbá diszkriminatív. Valakit a származása, állampolgársága stb. miatt akarnak meghurcolni.

A háború azonban idehaza nemzeti egységet is teremtett Párkányi Eszter szerint. – Olyan szempontból van nemzeti egység, hogy minden magyar ember szeretné, ha béke lenne, és nem éreznénk mi is a következményeit ennek a háborúnak a háborús gazdasági válság révén. Ami nem sikerült, az az ellenzéki politikusoknak megérteni a saját szavazóikat. Merthogy az ő szavazóik sem akarnak háborút.

Az ellenzéki pártok azonban más témákban sem értették meg azt, hogy a választóik mire vágynak. Ilyen például a fák ügye is. Folyamatosan tüntetnek a fakivágások ellen az elmúlt napokban, de olyan „apróságok” fölött például szemet hunynak, hogy a Baranyi Krisztina vezette IX. kerületben 16 fát vágtak ki azért, hogy elférjenek a munkagépek, ahelyett, hogy átültették volna őket. – Mindig csak a saját politikai céljaikat tartják szem előtt, és még az sem érdekli őket, hogy egyébként teljesen képmutató, amit csinálnak.