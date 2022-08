A békét szolgálja a magyar haderőfejlesztés

Megnyitotta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Fricsay Richárd regionális katona-zenekari fesztivált Székesfehérváron tegnap – adta hírül az MTI. Beszédében a tárcavezető úgy fogalmazott: a fesztiválnak nem is lehetne méltóbb helyszíne, mint Székesfehérvár, hiszen a város a magyar történelem és hadtörténelem kiemelkedő települése. Hozzátette, ez egy büszke katonaváros szinte megalapítása óta, és a katonák számára is megtiszteltetés és presztízs itt szolgálni. Megjegyezte, nagyapja, Szalay Kázmér huszárhadnagy is ide vonult be lóháton 1912-ben. Emlékeztetett,

a magyar nemzet köztudottan katonanemzet, fegyverrel foglalt hazát és azzal is védte meg, és szerinte ez az az erő, amelyre a magyar honvédség fejlesztésekor a kormány épített, ami szellemi, erkölcsi tartalékot ad katonáinknak.

Megállapította, a fesztivál névadójának mai utódai is katonák és művészek egyben, akiket katonai szempontból a fegyelem, a kötelességteljesítés, valamint a szabályok és előírások pontos betartása jellemez. Ezzel egyidejűleg a művészember sajátosságai is megvannak bennük, ami az önálló alkotói vágyat, a lélek szárnyalását és a rögtönzés szabadságát jelenti – egészítette ki.

A honvédelmi tárca vezetője kitért arra is, hogy a Magyar Honvédség legfontosabb feladata a haza szolgálata. Különösen igaz ez a jelen helyzetben, amikor a szomszédunkban háború dúl, és az illegális bevándorlók a déli országhatárt ostromolják. Kiemelte, ezek az események tovább erősítették a kormány szándékát, amely szerint tovább kell fejleszteni a Magyar Honvédség képességeit. Hangsúlyozta,

a magyar kormány a közép-európai régió legjelentősebb haderőfejlesztési programját hajtja végre éppen, de emellett továbbra is a béke pártján áll.

Ehhez viszont erő kell, amit katonáink és a rendelkezésünkre álló haditechnikai eszközök garantálnak – mondta a honvédelmi miniszter.

