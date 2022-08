Csak egy élő nemzet tud ünnepelni

A kihívások korába léptünk, aminek következményeit már mindannyian a saját mindennapi életünkben is tapasztaljuk. Aszály, energiaválság, a déli határokon növekvő migrációs nyomás, pandémia, háború és háborús infláció. Mind olyan fogalmak, amelyekkel eddig csak jobbára tankönyvek oldalain találkoztunk, azonban valódi jelentésükkel az utóbbi időben hirtelen a valóságban is szembesülnünk kellett itt, Európa közepén. A szomszédunkban kitört fegyveres konfliktus és annak következményei nemcsak a közvetlenül érintett országok vagy az onnan menekülni kényszerülők életét változtatta meg örökre, hanem a miénket, befogadókét is. Sőt, a helyzet globális körülményeit, hatalmi és gazdasági viszonyait vizsgálva azt is kijelenthetjük, hogy a világ megváltozott örökre. Ilyen helyzetben mi a mondanivalója az augusztus 20-i ünnepnek, szabad-e egyáltalán és tudunk-e még ünnepelni?

Augusztus 20-a régóta kiemelt nap nemzetünk életében, Szent István király, az államalapítás, az új kenyér ünnepe évszázadok óta összekötő kapocs a nemzedékek között, és ennek okán most talán még fontosabb tudatosan megvizsgálnunk országunkhoz, népünkhöz, kultúránkhoz való viszonyunkat, Európában és a világban betöltött szerepünket, mint békésebb időben.