Ünnepi programsorozat

Rengeteg ingyenesen látogatható programmal várják az érdeklődőket az augusz­tus 20-i állami ünnepségeken. A hagyományokhoz hűen az eseménysor reggel nyolc órakor kezdődik, amikor a Szent István-napi díszünnepségre kilátogatók megtekinthetik Magyarország lobogójának ünnepélyes katonai tiszteletadással történő felvonását a Kossuth téren Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében. Ezután a Nemzeti Közszolgálati Egyetem újonnan végzett honvédtisztjelöltjeinek nyilvános eskütétele lesz, ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter fog beszédet mondani.

Idén is megismétlődik a mindig nagy sikerű katonai légi parádé. A látványosság a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon lesz látható 9 órától, ahol a közönség katonai repülőgép- és helikopterkötelékek díszelgő áthúzását, különböző egyéni bemutatókat és ejtőernyős ugrásokat nézhet meg. A műsor a pesti és a budai rakpartról is követhető lesz.

10 órától a Kapisztrán téren a különleges erők, toborzók, tűzszerészek és katonai rendészek közelharc-szimulációival, katonazenekarral s egész napos kiállításokkal várják a publikumot. A Magyar Honvédség emellett katonai gépkocsikat vonultat fel, amelyeket a közönség közelről is megcsodálhat, sőt akár fel is ülhet rájuk.



Az államalapítás alkalmából ingyenesen látogatható az Országház. Délelőtt 10 és 20 óra között tekinthető meg a díszlépcsőház, a kupolacsarnok és a Szent Korona. A belépéshez nem szükséges előzetes regisztráció, a nagy érdeklődésre tekintettel azonban sorbanállásra lehet számítani.

Szombaton 10 órától 20 óráig (az utolsó turnus 19.15-kor indul), valamint vasárnap 10-től 18 óráig (az utolsó turnus 17.15-kor indul) tekinthető meg a Budavári Palota csodája, a Szent István-terem. A tavaly újjászületett helyiség és a hozzá tartozó kiállítás is ingyenes. A díszes szoba, amely Hauszmann Alajos tervei alapján valósult meg, Ferenc József elismerését is kivívta, s világszerte csodájára jártak, miután az 1900-as párizsi világkiállításon nemzetközi díjesőben részesült. A második világháborúban megsemmisült terem berendezéseit és teljes kialakítását koruk kiemelkedő iparművészei alkották. Szakemberek sokáig munkálkodtak azon, hogy az eredetivel megegyezően mutathassák meg mindenkinek ezt az „ékszerdobozt”, amely a Nemzeti Hauszmann-program részeként épült újjá.

14 órakor veszi kezdetét a Magyar Szent István Rend és a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetések átadása. Az államfő részt vesz a Szent Jobb-körmeneten is, amely 17 órától kezdődik Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek ünnepi szentmiséjét követően. A körmenet az Arany János utca átépítése miatt a módosított bazilika–Zrínyi utca–Október 6. utca–József Attila utca–Széchenyi tér–Zrínyi utca–bazilika útvonalon fog haladni.

A 21 órakor kezdődő és félórásra tervezett Tűz és fények játéka, vagyis a tűzijáték látványos, monumentális drónshow lesz a Margit hídtól a Szabadság hídig. A programot ünnepi fényfestés egészíti ki, amely az Országház, a Nemzeti Galéria, valamint a Gellért-hegy felületén jelenik meg. Az idei tűzijáték − a tavalyi folytatásaként − ezer év krónikáját öleli át a keresztény Magyarország születésétől. Kifejezi a nemzeti értékek emlékének tanulságát és a Szent István-i örökség átadását helyezi középpontba. A nézők igazi családi élményre számíthatnak, amelynek során átélhetik a magyar történelem nagy korszakait. A produkció emlékeztet minket arra a csodára, hogy annyi nehézség ellenére is sikerült megmaradnunk és megtartanunk helyünket Európa szívében, ami köszönhető a magyar nemzet szilárd értékeinek és a Szent István-i keresztény kultúra erős gyökerei­nek. A parádét szervátültetett gyermekek és családtagjaik köré­ben fogja megtekinteni Novák Katalin köztársasági elnök.

Borítókép: Augusztus 20. Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. István király emlékére, 2020. augusztus 20-án, Budapesten (Fotó: Kurucz Árpád)