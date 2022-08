Plakátkampánnyal buzdít véradásra a Magyar Vöröskereszt

Az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve országos plakátkampánnyal buzdít véradásra augusztusban a Magyar Vöröskereszt.

A plakátokat Budapesten tizennyolc, vidéken pedig harminc helyszínen lehet látni. A kampány fő elemei olyan gyümölcsök, amelyek szinte már hozzátartoznak a nyár érzéséhez.

A segélyszervezet közleménye szerint a nyári hónapokban hagyományosan csökken a véradási aktivitás, ugyanakkor a megfelelő vérkészlet biztosításához országosan nyáron is napi legalább 1600-1800 véradó szükséges. Éppen ezért a Magyar Vöröskereszt a vérellátó szolgálattal közösen a közösségi médiában edukációs posztokkal és hasznos információk megosztásával is rámutat arra: a véradás az önzetlen segítségnyújtás egyik legegyszerűbb formája, amely kiemelt jelentőségű a nyári időszakban is.

A segélyszervezet továbbá jelezte: bárki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét.

Fontos, hogy a véradásra indulók fogyasszanak megfelelő mennyiségű ételt és folyadékot, valamint vigyenek magukkal személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ-kártyát.

Borítókép: Egy férfi vért ad a Civil véradás elnevezésű országos programsorozat egyik budapesti állomásán. Fotó: (MTI/Bruzák Noémi)