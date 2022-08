Ujhelyi megerősítette, hogy nincs jelentkező az MSZP társelnöki posztjára

– Ma arról ír a Magyar Nemzet, hogy még mindig nincs jelentkező az MSZP elnöki posztjára, társelnöki posztjára – mondta az ATV csütörtök esti Egyenes beszéd című műsorában a műsorvezető, majd arról kérdezte Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt, hogy igaz-e a hír.

Ekkor a politikus a kérdés megválaszolása helyett arról értekezett, hogy ő maga gőzerővel szervezi az úgynevezett Esély mozgalmat, amely nem fog párttá alakulni, viszont a magyar szociáldemokrácia megújítására törekszik. „Egymás után alakulnak ezek a szervezetek, ezek a körök. Várjuk a jelentkezését mindenkinek.”

Amellett, hogy Ujhelyi István kikerülte a kérdés megválaszolását, érdemes kontextusba helyezni mondatait, amelyek szerint „egymás után alakulnak a szervezetek” mozgalmán belül. Április végén az Index.hu-nak nyilatkozott az Esély mozgalomról, és ekkor arról is szót ejtett, hogy az alapszervezetek „akár a legkisebb településeken is egy-két emberrel létrejöhetnek”. Vagyis akár két-három tucatnyi ember beszervezése után azt is mondhatná, hogy létrehozott egy országos szervezetet, ha a tagok többsége más-más településről való.