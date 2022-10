Balog Zoltán: A hit fontos megmaradásunk szempontjából

A hit megvallása bátorítja egyházi közösségeinket, és fontos megmaradásunk szempontjából is – jelentette ki Balog Zoltán a Reformátusok Lapjának adott interjújában. A püspök a népszámlálásról, valamint a gazdasági és értékválságról is beszélt.

Hitünk válasza Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, aki szüntelenül hordozza a megmaradásunkat biztosító erőt

– jelentette ki Balogh Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke arra kérdésre, milyen lelki választ adhatunk a mai korunkat jellemző értékválságra. Kifejtette: vele kell kapcsolatban maradnunk, és akkor megértjük, ami körülöttünk történik. Rámutatott: amikor az életünk zavartalanul zajlik, hajlamosak vagyunk azt gondolni, megy ez nekünk az Úristen nélkül is, a bajban, a betegségben azonban rádöbbenünk, hogy magunkban kevesek vagyunk. Szerinte ez a helyzet figyelmeztetés és a nehézségek alakíthatják az evangélium iránti lelki fogékonyságot. Hozzátette: keresztyén közösségként még jobban kell figyelnünk Istenre, mert mi ezzel tudunk segíteni.

Nem kizárólag az anyagi jóléten múlik az ember boldogsága. Minden helyzetben lehet és kell hálát adni. Ez is segít a bajban

– hangsúlyozta Balog Zoltán, kiemelve: a hét szűk esztendő a hét bő esztendő után jön, és újból szerényebben fogunk ugyan élni, de ez jót tehet majd nekünk is, a világnak is.

Úgy fogalmazott: az elmúlt tíz évben emelkedett az életszínvonal, de a következő időszakban dől el, hogy lelkileg is gyarapodtunk-e. Arra hívta fel a figyelmet: vegyük észre azokat, akiket nálunk is jobban sújt a válság, és egzisztenciálisan ellehetetlenülnek, és aki jobban gyarapodott az elmúlt években, az vállaljon ebben a válságos helyzetben többet. Emlékeztetett ugyanakkor a közteherviselésre, ami a márciusi ifjak 12 pontjában is szerepelt.

Szerinte az Úristen ezen a helyzeten keresztül több szolidaritásra, szerénységre, imádságra, teherbíró közösségek kialakítására, erősebb összetartásra tanít bennünket.

Kifejtette: meghozták az észszerű takarékossági intézkedéseket, amit a jövőben is folytatnak, de a gyülekezeteket nem hagyják magukra, továbbra is támogatják őket, a szociális intézményeinket fenntartjuk, az iskoláinkat működtetjük.

Balog Zoltán a népszámlálásról úgy fogalmazott: „jó lehetőség arra, hogy önként meghozott, szabad döntésünkkel megerősítsük, hogy a református egyház tagjai vagyunk”, mert szerinte a hit megvallása bátorítja egyházi közösségeinket, és fontos megmaradásunk szempontjából.

Hozzátette: szeretnék tudni, hányan vannak azok a reformátusok, akikre számíthatunk, és hogy ők is tudják, hogy számíthatnak az egyházukra.

Emlékeztetett: most, a bajban sokan felkereshetik a helyi gyülekezeteket, ahol vigasztalást és erőt kaphatnak azok közül akik régen voltak templomban.

Eközben ideológiai küzdelem zajlik az egész világon, így Magyarországon is, egy ateista szervezet arra hívta fel a lakosságot, hogy ne válaszoljon a vallással kapcsolatos kérdésre – mutatott rá, hozzátéve szeretnék, hogy ebben az országban a keresztyén örökség és kultúra erősebb legyen, mert akkor könnyebb lesz megvédeni a következő generációkat és saját magunkat is az értékválságtól.

– Ha Istené vagy, az a legnagyobb szabadság. A vallás nem lehet csak magánügy, még ha sokaknak vonzónak tűnik is ez a szlogen. Természetes jogunk és igényünk, hogy a hitünkről beszélhessünk, azt nyilvánosan vállaljuk – jelentette ki a püspök, hangsúlyozva: minél többen fejezzük ki hovatartozásunkat, annál nagyobb lesz az egyház társadalmi súlya.

Elmondta, hogy már évek óta többen ajánlják fel adójuk egy százalékát a református egyháznak, mint ahányan a gyülekezetek választói névjegyzékeiben szerepelnek, ezért őket is meg akarják szólítani.

Beszélt arról is, hogy a 2011-ben tartott népszámlálás csökkenést állapított meg a vallásos emberek számában a korábbi adatokhoz képest., mert szinte minden harmadik megkérdezettnél megválaszolatlan maradt ez a kérdés, míg 2001-ben csupán tíz százalék volt ennek aránya. Szerinte ezen odafigyeléssel javíthatunk. Emlékeztetett: a számlálóbiztosok csak azokat a háztartásokat keresik fel, amelyekből nem érkezett online válasz, és jelezni kell nekik, hogy ha valaki a vallását be akarja írni. Egyházmegyénként felelősöket jelöltek ki, hogy ha valaki segítséget kér, akár az online kitöltéshez, akár a kérdezőbiztossal való közös adatfelvételhez, akkor készen álljanak, és a fiatalokra is számítanak – tette hozzá.

A református egyház az utóbbi években számtalan iskolát, óvodát és templomot építtetett és újíttatott fel, de ezeknek az evangelizációt kell szolgálniuk, hogy a hittant tanuló gyerekek, az idősek otthonában élők, vagy a kulturális eseményeken résztvevők találkozhassanak az evangéliummal – zárta a püspök.

Borítókép: Balog Zoltán (Fotó: Nagy Gábor)