Végül magára maradt a Jobbik

Gyöngyösi mindig ott volt a Jobbik irányváltásai­nál. Így volt ez, amikor a nemzeti radikális pártban néha szélsőséges kijelentéseket tett, aztán, amikor a Jobbik oroszpárti volt, Gyöngyösi is oroszpártiságot mutatott. A Vona Gábor alatti átpozicionálásnál, azaz néppártosodásnál annak egyik élharcosa volt, és felülvizsgálta az oroszokkal való álláspontját is, majd ő lett a szankciók legnagyobb támogatója. Most egy újabb fordulatot próbál véghezvinni, amire már nem sok esélyt látok. Az hogy önmagára vagy a pártra ráaggatja a konzervatív jelzőt, attól még nem lesz az, így az egykori jobboldali szavazókat ezzel a Jobbik nem fogja tudni visszaszerezni