Az ATV műsorvezetője megcáfolta Baranyi Krisztina állítását

A most csütörtöki KeljFelJancsiban már szóba kerültek a műsor pontos körülményei, vagyis az, hol és mikor tudta meg Baranyi Krisztina, hogy a vendégújságíró a Pesti Srácok munkatársa lesz. Fürjes érdeklődésére elmondta, a műsor előtt sem tudta, hogy a PS is kérdezni fog tőle.

Csakhogy a Szigorlat egyik műsorvezetője, Kárász Róbert egy Facebook-kommentben azt írta:

Tekintettel arra, hogy többek közt én voltam a stúdióban, elmondhatom, hogy a polgármester asszony találkozott az élő adás előtt Szalai Szilárddal. Simán mondhatta volna, hogy ebben a beszélgetésben nem vesz részt.

Tehát Kárász lényegében cáfolja Baranyi csütörtöki kijelentését. De az ATV vezérigazgatója, Németh S. Szilárd is arról beszélt egy hétfői interjújában, ha eddig bárki jelezte, hogy nem hajlandó valakivel egy stúdióban lenni, az ATV ezt figyelembe vette, ez a lehetőség ebben az esetben is adott volt – amire egyébiránt a műsorvezető is utalt.

Borítókép: Baranyi Krisztina (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)