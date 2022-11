„A baloldal morális felsőbbrendűséget érez, ezért osztályozza a sajtótermékeket”

Fürjes Balázs erre válaszul kifejtette, megérti, hogy mindez bántja a polgármester asszonyt, szerinte is átlépte a határt a Pesti Srácok az emberi méltóságot tekintve, különösen nőkről nem szabad úgy beszélni, ahogy ők tették. Azt azonban hozzátette, akármennyire is fáj a politikusoknak egy-egy megnyilvánulás, ami a médiától jön, a politikus ne a személyes indulatok alapján hozzon döntéseket, mert a sérelmek személyesek, a közhatalomban állók személyes sérelmei azonban a közösséget befolyásolják. – A közbeszédnek ez a stílus része, a szólásszabadság és sajtószabadság keretein belül van, a jó ízlésen azonban kívül – mondta az államtitkár. Fürjes ezután baloldali szalagcímeket idézett – például Tóta W. Árpád: Elvitte végre a pravoszláv ördög Wittner Máriát is cikkének címét –, ellensúlyozva Baranyi állítását és igazolva azt, hogy sajnos a szólásszabadság és sajtószabadság jegyében nincs mód megtiltani ezeket akkor sem, ha a jó ízlésen kívül esnek.

Fürjes szerint évek óta jól együtt tud működni Baranyival, félre tudják tenni ellentéteiket, azonban rámutatott, a baloldal morális felsőbbrendűséget érez, amikor osztályozza a sajtótermékeket.

A politikusok önkényes, szubjektív véleménye nem lehet alapja az újságírók megbélyegzésének és kirekesztésének

– fogalmazott.

Baranyi erre válaszul elmondta, nem rekeszti ki az újságírókat, azt várja, hogy legalább a kérdésük ne legyen hazugság. Fürjes szerint a sajtó sokszínű, és ez így van rendjén, az igazi kérdés az, hogy ma Magyarországon szabadon hozhat-e az ember tartalmat nyilvánosságra, és szabadon hozhat-e létre sajtóterméket.

Baranyi elmondta, a sajtó fogalmát pontosan lehet definiálni, ő azonban nem látott még a Pest Srácok részéről kritikus, számonkérő kérdést kormánypárti politikusnak vagy parlamenti képviselőnek címezve.

Megjegyzendő, hogy a műsor további részében Fiala János műsorvezető és Baranyi Krisztina alig hagyták szóhoz jutni Fürjes Balázst, akinek szinte lehetősége sem volt a jobboldali sajtót és újságírókat támadó vádakra reagálni.

Fürjes hangsúlyozta, a szólás- és sajtószabadság mindenkit megillet, a politikusok nem dönthetnek újságírókról és nem hallgattathatnak el senkit.