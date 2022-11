Baranyi majd eldönti

Nem tudom, miféle lila köd zavarhatta meg a ferencvárosiak elméjét 2019 októberében, mindenesetre megválasztották maguknak ezt a bizonyos Baranyi Krisztinát polgármesternek. Pedig már akkoriban is látszott, hogy nevezett hölgy izzik a gyűlölettől, egy kedves, értelmes, nőies mondat nem hagyja el a száját. Ám ez kellett a IX. kerületieknek, ilyen „virágra” vágytak, hát most kénytelenek szagolni. Az eltelt három esztendőben aztán olyannyira kibontakoztatta magát ott a kakasülőn, hogy még a sajátjai, a támogatására össze­gereblyézett balliberális politikusok is gyakorta kihátrálnak mögüle a szavazásokon. Úgy hírlik, emberi problémáik vannak a Krisztinával. Szóval: utálják őt. Minden bizonnyal rájöttek arra, amit mi már megválasztása előtt megfigyeltünk, amikor még a fütyülős Juhász Péter szóvivőjeként dolgozott. Nevezetesen, hogy Baranyi Krisztina gonosz, rosszindulatú ember.

Legfrissebb mutatványa is ezt példázza. Bevonult az ATV stúdiójába, majd ott az őt kérdezni próbáló Szalai Szilárdot, a PestiSrácok munkatársát elkezdte gyalázni, sértegetni. A következőket vágta újságíró kollégánk fejéhez: „Kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak engem, én régóta hangoztatom, és megfogadtam, hogy propagandamédiának, ócska, fizetett propagandistának soha nem nyilatkozom, úgyhogy most sem fogom ezt tenni. Én nem tudtam, hogy ön itt lesz, és ha tudom, akkor nem jövök el. Csodálom is, hogy ez a televízió egyáltalán beenged ebbe a stúdióba ilyen embereket, akiknek az újságíráshoz, a szakmához nulla közük van, folyamatosan mindenféle gátlás nélkül hazudoznak és csúsztatnak.”