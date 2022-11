Busásan megtérül a Liget-projekt csúcstechnikája

Immáron minden látogató számára kiderülhetett, hogy semmi sem volt igaz a Liget-projektet politikai alapon támadó, maroknyi csoport vádjaiból – fogalmazott lapunknak a Városliget Zrt. vezérigazgatója. Gyorgyevics Benedek kiemelte: a Városliget nem ment tönkre, nem épült be, nem vesztette el közpark jellegét, sőt, zöldfelületeiben megújul és bővül, létesítményeiben pedig világszínvonalút nyújt.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a több mint húsz rangos hazai és nemzetközi díj, amit fennállása óta a Liget Budapest projekt nyert el. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy a már átadott fejlesztéseket több mint ötmillión látogatták meg, a beruházások fogadtatása tehát minden előzetes várakozásainkat felülmúlta

– rögzítette a vezérigazgató. Gyorgyevics Benedek elmondta azt is, hogy a park ütemezett megújítása az elkövetkezendő időszakban is zajlik, s mindezek mellett az intézmények vagyonkezelését és a liget fenntartását is folytatják. Az energiaárak drágulása kapcsán a vezérigazgató úgy fogalmazott: mivel az épületeink tervezési filozófiájának egyik hangsúlyos eleme volt az energiatakarékos üzemeltetés, így a tervezés során igyekeztek a műszaki területeken is költséghatékony megoldásokat választani, amelyek most busásan megtérülnek.

A Liget-projektben megvalósuló intézmények a legkorszerűbb épületautomatikát és szabályozó rendszert felvonultató okosépületek, így a kihasználtságához igazíthatók a légkezelők és a világítás, amely által nemcsak villamos energiát, de fűtési-hűtési energiát is spórolnak. Mindezt alátámasztja az épület energetikai tanúsítványa is, amely megfelel a 2022-től érvényben lévő „közel nulla energiaigény” építésügyi előírásainak

– mutatott rá. Szavai szerint a Városliget újonnan létrehozott épületeit geotermikus energiával hűtik és fűtik, ami szignifikánsan olcsóbb, mintha gázt használnának, ráadásul az épületek a legmodernebb energiahatékonysági kritériumoknak is megfelelnek. Például a Néprajzi Múzeum jelenlegi épülete jóval nagyobb, mint a múzeum korábbi otthonaként szolgáló Kossuth téri épület, mégis olcsóbban és hatékonyabban működtethető.

– Ezenkívül a fenti műszaki megoldásokkal, leginkább a fejlett vezérlési rendszerrel kollégáink folyamatosan további megtakarítási lehetőségek feltérképezésén dolgoznak, ami jelentősen tompítja az energiaár emelkedés okozta sokkot

– magyarázta a szakember. Gyorgyevics Benedek kitért a Liget-projekt folytatására is, hangsúlyozva, hogy az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház megépítéséhez valamennyi szükséges terv és engedély megvan. A jelenlegi háborús helyzetből fakadó gazdasági nehézségek miatt azonban ideiglenesen el kell napolni az építkezéseket, melyeket az ország gazdasági lehetőségeinek függvényében ütemeznek majd.

A biodóm jövője kapcsán pedig megerősítette: az nem a Liget Budapest projekthez, hanem a fővárosi önkormányzathoz tartozó beruházás, amit a kormány eddig több mint negyvenmilliárd forinttal támogatott.

A szakember ugyanakkor bízik benne, hogy sikerül kompromisszumos megoldást találni a folytatásra, és megvalósulhat Európa legnagyobb fedett trópusi csarnoka, ami minden bizonnyal népszerű és látogatott attrakciója lenne a fővárosi állatkertnek, és tovább gazdagítaná a Városliget kínálatát.