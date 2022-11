ElkXrtuk: Hann Endre újabb keresetet nyújtott be

– Ítélet nem született, viszont a bíró többszöri felszólítása után egy teljesen új keresettel állt elő a felperes, ami a jogászaim szerint is egészen egyedi eset – számolt be lapunknak Kálomista Gábor producer a Megafilm Kft. ellen az ElkXrtuk című film miatt indított per harmadik tárgyalási napjának eseményeiről. – A felperes ezúttal is elmondta, hogy nem ismert magára a filmben, mégis hárommillió forint kártérítést és bocsánatkérést követel, a filmet már nem akarja betiltatni, azt viszont el akarja érni, hogy a jövőben készítendő összes alkotásom eléjére írjam oda, hogy Hann Endre nem szerepel a filmben – részletezte az új keresetlevél tartalmát a producer, aki hangsúlyozta: továbbra sem derült ki, a felperes mit szeretne valójában. – Ha ez az új perrendtartás, akkor ezt meg kell szoknunk, Hann Endrének ugyanis nem kellett bizonyítania azt, őt milyen sérelem érte akkor, ha nem ő szerepel a filmben, vagy ha ő is szerepelne benne, akkor ebben mit kifogásol – jelentette ki Kálomista Gábor. Úgy fogalmazott: egy filmet perelni arról a balliberális oldalról, ahol a szólás- és művészi szabadság, illetve az alkotáshoz való jog mindenekfelett áll, példa nélkül álló dolog, hiszen ezekhez mindenkinek joga van. Hozzátette: mindezek ellenére bíznak a független magyar bíróság tárgyilagos és igazságos ítéletében, amely valószínűleg tárgyalás nélkül fog megszületni december 16-án.

Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban már beszámolt, szeptember 1-jén vette kezdetét az a per, amit a Medián közvélemény-kutató cég vezetője, Hann Endre indított a Megafilm Kft. ellen az ElkXrtuk című film miatt. A felperes azt sérelmezte, hogy a tavaly októberben bemutatott alkotásban szereplő Endrét – aki egy közvélemény-kutató intézet igazgatójaként hamis adatokkal manipulálja a közvéleményt és még a politikai életet is befolyásolja – róla mintázták. Az óriási érdeklődésre számot tartó, a 2006-os véres események és Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde kiszivárgásának körülményeit feldolgozó, vállaltan fiktív elemeket tartalmazó filmmel kapcsolatban Hann Endre először peren kívüli megegyezést ajánlott, illetve hárommillió forintot és bocsánatkérést követelt, a perben viszont kezdetben a film betiltását szorgalmazta. Kálomisa Gábor producer többször nyomatékosította: a filmben nem fogalmaztak meg állításokat, mert ez egy fikciós alkotás. A baloldalhoz kötődő jogvédő szervezetek továbbra is hallgatnak az ügyben.

Borítókép: Kálomista Gábor