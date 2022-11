Továbbra is súlyos a migrációs nyomás hazánkon és Európán

A migránshelyzetet folyamatosan elemző hatóságok szerint a rosszra forduló időjárás is nagyban hozzájárul a migránsnyomás növekedéséhez.

A Migrációkutató Intézet legutóbbi, Csúcsforgalom a nyugat-balkáni útvonalon című elemzéséből még részletesebb képet kapunk a helyzetről és arról, mire számíthatunk a jövőben.

A fő migrációs útvonalak

Az elemzés leszögezi: a 2015–16-os irreguláris migrációs rekordévek óta nem tapasztalt nyomás tapasztalható az Európai Unióba tartók részéről. Az Észak-Afrikából és a Közel-Keletről (illetve Ázsia távolabbi részeiről) érkezők négy fő útvonalon haladnak a célországaik felé. Ezek a nyugat-mediterrán, a közép-mediterrán és a kelet-mediterrán útvonalak, valamint a nyugat-balkáni (ez utóbbi vezet hazánk felé – a szerk.).

Kamionban megbújt illegális migránsok. Fotó: Police.hu

A nyugat-mediterráni útvonalat kivéve – ahol 2020-hoz képest csökkentek az érkezésszámok – a többi útvonalon nőtt a forgalom, csupán ennek mértéke marad el a nyugat-balkánitól.

Ami az általános tendenciákat illeti, Észak-Afrika irányából folyamatosan növekvő migrációs nyomásra számíthatunk, ugyanis szinte a teljes afrikai földrészt súlyos élelmezési válság sújtja – fogalmaz a Migrációkutató Intézet elemzése.

A klímaváltozás által kiváltott aszályok, a Covid-járvány negatív járulékos hatásai következtében a turizmus szinte teljesen visszaesett, valamint Afrikában az online tanítást csak korlátozott körben tudták megszervezni, ezért a pandémia alatt a közoktatásból kiesett leánygyermekek jelentős részét korábban házasították ki.

Így a földrész demográfiai növekedésének felgyorsulása várható, illetve az iskolapadból kikerült, csellengő fiatalok a dzsihadista toborzók dolgát is megkönnyítették, ami a helyi konfliktusok felerősödését eredményezte.

Az ukrajnai háborút kísérő gabonahiány emellett további élelmiszerár-növekedéshez vezetett.

Afrikai migránsok

Az Afrikai Unió becslései alapján 280 millió fő számára nem biztosított elegendő élelem, és emiatt milliók hagyták el a lakóhelyüket. A kontinensen belüli belső migráción felül Észak-Afrikából is egyre többen próbálkoznak Európába eljutni – írja a Migrációkutató Intézet elemzője, Dobó Géza.

Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója ehhez kapcsolódva fejtette ki a Magyar Nemzetnek, hogy az olaszországi politikai változások következtében

az olaszok blokkolják az Afrikából tengeren érkező illegális migránsok útját, így az embercsempészek őket a Balkánon át kezdték el az európai uniós országokba szállítani. Ennek köszönhetően déli határainknál is egyre több afrikai migráns jelenik meg.

A kutatóintézet elemzője kitér arra is, hogy a tálibok uralta Afganisztánból, az egyenlőtlenül fejlődő, továbbra is növekvő népességszámú és a klímaváltozás negatív hatásaival sújtott indiai szubkontinens államaiból is előreláthatólag folyamatosan érkezik majd az utánpótlás a nyugat-balkáni útvonalon keresztül.

A túlnépesedésen felül a globális felmelegedés miatti tengerszint-növekedés következtében egy Világbank-tanulmány szerint évente 3,5 millióan közvetlen árvízfenyegetésnek vannak kitéve a Bengáli-öböl partján fekvő Bangladesben, a Gangesz és más bővizű, óceánjáró hajók által is hajózható méretű folyók torkolatainak vidékén. A távoli Bangladesből is sokan nekivágnak a balkáni útvonalon keresztül az Európa gazdagabbik részébe vezető útnak, de a némileg közelebbi kiindulópontokról, a továbbra is harcok által sújtott Szíriából, Iránból és Törökországból is folyamatos az utánpótlás.

A 2022-es szeptemberi Frontex-adatok szerint a nyugat-balkáni útvonalra Afganisztánból, Szíriából és Törökországból érkeztek a legtöbben.

A nyugat-balkáni útvonal

A nyugat-balkáni útvonal távolról sem egyetlen, egységes csapásból áll, szögezi le a Migrációkutató Intézet elemzője. A Törökországon keresztül érkezők egyik lehetősége, hogy Görögország szárazföldi részén folytatják útjukat, azonban keletebbre, Bulgárián át is vezet oldalág. Észak-Macedónián, Albánián, Montenegrón, Koszovón keresztül – illetve ezeknek az útvonalaknak számtalan egyéb kombinációján át – többnyire Szerbia a következő állomás észak felé.

Északon Magyarországon, esetleg keletebbre, Románián át vezet az út.

Emellett nyugati irányba, Bosznia-Hercegovinán keresztül is próbálkozhatnak Horvátországon, majd Szlovénián keresztül Nyugat-Európába, Észak-Európába, vagy a délnyugat-európai célországok valamelyikébe jutni az illegális bevándorlók. A schengeni övezetbe jutást némileg kecsegtetővé teszi, hogy Szlovénia megkezdte műszaki határzárjának lebontását. Azonban más eszközökkel, például hőkamerákkal, drónokkal a szlovén határrendészek is folytatják a schengeni határ védelmét.

Borítókép: Elfogott illegális migránsok (Fotó: Police.hu)