A Balkán kapujában kell megállítani az illegális migránsokat

Örömének adott hangot, hogy Szerbia ígéretet tett a „menedékkérő turizmus” megfékezésére, vagyis arra, hogy vízumkötelezettséget fog bevezetni azon országok állampolgáraival szemben, akik eddig vízum nélkül érkeztek Szerbiába, és onnan tovább haladva az Európai Unióba már illegálisan léptek be, majd Ausztriában kértek menedéket.

A határellenőrzés, valamint az embercsempészet elleni küzdelem hatékonyságának növelése mellett felmerült az is, hogy Szerbia szüntesse meg olyan államok polgárainak a vízummentességét, amelyek jelentős számban bocsátanak ki migránsokat Európába.

Szerbia vállalta, hogy Tunézia és Burundi állampolgárai számára visszaállítja a vízumkötelezettséget. Belgrádig sokan vízummentesen, utasszállító repülőgéppel, teljesen legálisan el tudnak jutni.

Így kevesebb országhatáron kell illegálisan átkelniük, ezért gyorsabban is haladnak. Mindez biztonságosabb és egyben költségkímélőbb módja is az utazásuknak, hiszen embercsempészek szolgáltatásait is csupán rövidebb útszakaszon kell igénybe venniük. Ez azonban most megszűnik.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban már felvetette, hogy minél távolabb kell tolni országainktól Európa határvédelmét.

Az illegális bevándorlás elleni védvonalat a magyar–szerb határról előbb a szerb–észak-macedón határra, majd még délebbre szeretnénk tolni, ezzel nemcsak a saját országunkat, hanem egész Európát meg tudnánk védeni – hangsúlyozta szerdán Alekszandar Vucsics szerb elnök, aki rámutatott: mindhárom ország több rendőrt és műszaki felszerelést vet majd be a szerb–észak-macedón határon azért, hogy a migráció elleni védvonal minél hamarabb délre kerüljön.

Ez Szerbia érdeke is, hiszen most, amíg Magyarország a saját határát védi, addig a migránsok Szerbiában torlódnak fel, ellenben ha délen lenne hatékony a határvédelem, akkor Szerbia is fellélegezhetne – hangsúlyozta a szerb elnök.

A több országot is érintő összefogás eddig is jellemző volt. Pintér Sándor belügyminiszter Bács-Kiskun vármegyében, Hercegszántón hétfőn arról beszélt, hogy nemzetközi együttműködéssel eredményesebben és jobban védhetők a határok. Közölte, hogy

a déli magyar határszakaszt, egyben a schengeni külső határt jelenleg magyar, szlovák, cseh, osztrák és török rendőrök őrzik.

A hazánkra, így a schengeni térségre nehezedő óriási migrációs nyomást világosan jelzik a friss adatok is. Tavaly november 15-én mintegy 107 ezer fő illegálisan belépni szándékozó vagy beszökött illegális migráns ellen intézkedtek: valamennyiüket visszakísérték a biztonsági kerítéshez, és visszaadták őket annak az országnak, ahonnan beléptek magyar földre. Idén viszont november 15-ig ugyanez a szám már meghaladta a 246 ezret, ami 129 százalékos emelkedést mutat az illegális migránsok számát tekintve. Ugyanakkor november 15-ig 1708 embercsempészt fogtak el a magyar hatóságok, míg tavaly 1089 főt, sőt 2015-ben is csak 1159 főt.