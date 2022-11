Újraindul a rászoruló gyermekek ingyenes reggeliztetése Óbudán

„Óbudán hagyománya van a nehéz sorsúak támogatásának, hiszen már polgármesterként is arra törekedtem, hogy a szociálisháló-rendszerünket a lehető legszélesebb körre kiterjesszük. Az ingyenes reggeliztetés során korábban naponta közel 100-150 gyermeknek tudtunk élelmet biztosítani. Most is az a célom, hogy egyetlen óbudai gyermek se menjen éhesen iskolába. Bízom benne, hogy további vendéglátóhelyek is csatlakoznak felajánlásaikkal a programhoz” – fogalmazott Bús Balázs a program célkitűzésével kapcsolatosan.

Az eddig csatlakozó három óbudai vendéglátóhely – belső-Óbudán a Pizza Paradicsom Étterem és Pizzéria, Kaszásdűlőn az Útközben Coffee&More, Békásmegyeren az Édes Szelet Cukrászda – nemcsak helyet biztosít a reggeli csomagok kiosztásának, hanem maguk is hozzájárulnak további adagszámmal a kezdeményezéshez, amelynek köszönhetően naponta közel száz gyermek juthat a reggelit tartalmazó, elvihető csomagokhoz.

Az érintett gyermekeket a vendéglátóhelyek váltott beosztásban várják a november 28-i héttől kezdődően minden hétköznap, becsöngetés előtt 6.30–8.00 óra között.

November 28-ától december 2-ig a Pizza Paradicsom, ezt követően december 5–9-ig az Édes Szelet, majd december 12–16. és december 19–23. között az Útközben kínál elvihető szendvicset vagy péksüteményt a nélkülöző gyermekeknek.

Az iskolások a csomagokat a III. kerületi iskolalátogatást igazoló diákigazolványuk bemutatásával vehetik át.

A program egyelőre december 23-ig tart, de a tervek szerint jövő évben is folytatódik, akkor már remélhetőleg további vendéglátóhelyek, illetve támogatók bekapcsolódásával – áll Bús Balázs sajtóközleményében.

Borítókép: Bús Balázs (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)