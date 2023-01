Covid-válság Kínában, új szupervariáns Amerikában, tridémia Magyarországon – Mennyire kell aggódnunk?

A covid új mutációja fenyegeti Amerikát

A kínai járványhelyzet mellett ugyanakkor aggodalomra adhat okot a covid új XBB1.5 kódnevű mutációja is, amely az Egyesült Államokban rohamosan terjed, s már az Egyesült Királyságban is megjelent. Az omikron új szupervariánsáról – amely az omikron BA.2.10.1 és BA.2.75 alvariánsok rekombinánsa – egyelőre annyit lehet tudni, hogy nem okoz súlyosabb megbetegedéseket, mint a többi omikron változat. Az amerikai járványügyi szakemberek azonban jelezték azt is, hogy a korábbiakhoz viszonyítva az XBB1.5 ügyesebben képes kitérni az antitestek elől. Kemenesi Gábor víruskutató szerint az Amerikában terjedő rekombináns egyelőre nem ad okot az aggodalomra. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa az Inforádiónak nyilatkozva elmondta:

azt már megszoktuk ettől a vírustól, hogy minden évben egyszer-kétszer olyan új variáns jelenik meg, hogy az valamilyen oknál fogva jobban tud terjedni, mint az előzők. Egyelőre viszont semmi sem utal arra, hogy súlyosabb lenne, pláne, hogy képes lenne kikerülni a vakcinát.

A kínai járványhelyzetre térve a víruskutató úgy fogalmazott: semmilyen extra új variáns nincs a háttérben, ami az ottani hullámot okozhatja. Szimplán arról van szó, hogy hirtelen rájuk szakadt a vírus. Véleménye szerint Európában ugyanakkor védettebbek vagyunk, ráadásul a szekvencia adatok azt mutatják, hogy a máshol is előforduló omikron alvariánsok azok, amik Kínában is ott vannak.

Tehát semmi extra nem várható az ottani járványtól, mert az európai, illetve nyugati populációk meglehetősen jól vakcináltak, bár nyilván lehetnek különbségek országról országra. Kemensei Gábor szerint amire azonban most figyelnünk kell, azok a szakmai, járványügyi kérdések, például, hogy mit kezdünk a beutazó kínai állampolgárokkal.

A covid és az influenza miatt gyógyszerhiány van a patikákban

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az elmúlt hetekben egyszerre terjed a covid, az influenza és a csecsemőkre jellemzőbb légiúti óriássejtes vírus (RSV) Magyarországon, amelyek együttes jelenlétét tridémiának keresztelték el. Fontos azonban hangsúlyozni: a tridémia nem egy újfajta vírus, pláne nem vírusok rekombinálódása, csak egy fertőzési forma, amilyen korábban a koronavírus és az influenza kettős fertőzése, az úgynevezett flurona volt. A rekombinálódásra egyébként lehetőség sincsen, hiszen a két vírus genetikai információjuk jobban eltér, sehogy a kereszteződés létrejöhetne.

A három felsőlégúti betegség tünetei gyakorlatilag megegyeznek, így akik megbetegszenek, orrfolyással, köhögéssel, tüsszögéssel, nehézlégzéssel illetve hőemelkedéssel küszködhetnek.

A három légúti vírus közül a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által vizsgált anyagokban legtöbbször a koronavírust mutatták ki, tehát továbbra is a covid dominál Magyarországon. Ugyanakkor hétről hétre többen fordulnak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel is. A NNK legutóbbi, december végi beszámolója szerint az 51. héten 220 600-an mentek orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 17 800 embernél – 33,6 százalékban gyermekeknél – diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést. Az influenzaszezont tovább nehezíti, hogy a magyar patikákban is gyógyszerhiány lépett fel, amelyek leginkább a legismertebb, megfázásos tünetek esetén használt, paracetamol hatóanyagot tartalmazó orvosságokat érintik. Jó hír azonban, hogy a legtöbb gyógyszer esetében van helyettesítő termék vagy alternatív terápia.

A covidot és az influenzát is védőoltásokkal lehet megelőzni

A járványügyi szakemberek ugyanakkor kiemelik:

a covidot és az influenzát is védőoltásokkal lehet megelőzni. Hatvan év fölött, egészségi állapottól függetlenül mindenkinek ajánlott oltakozni, miként a krónikus megbetegedésben szenvedőknek, a kismamáknak, a babát tervezőknek, az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozóknak és ápoltaknak is célszerű beoltatni magukat.

A fél évnél fiatalabb csecsemőket az influenza és az RSV ellen is fészekimmunitással lehet megvédeni, a nagyobb gyermekeknek pedig elérhető a négykomponensű védőoltás. Mangó Gabriella háziorvos a közösségi oldalán arról írt, hogy zárt térben, tömegközlekedésen, nagy tömegben viseljünk maszkot és a fertőtlenítésre is fordítsunk nagyobb figyelmet.

Borítókép: Ápolónő a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház belgyógyászati osztályán a Covid betegek számára kialakított részlegben (Fotó: MTI/Veres Nándor)