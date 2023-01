„Legkésőbb február 15-ig jusson dűlőre a kormány az EU-val az Erasmus ügyében”

–Elfogadhatatlan, hogy a magyar diákok a korrupt magyar kormány miatt ne tudjanak külföldi tanulmányi tapasztalatokat szerezni, világot látni, értékes szakmai tapasztalatokra szert tenni – reagált közleményben Mellár Tamás, a Párbeszéd országgyűlési képviselője arra a döntésre, amely szerint nem kaphatnának támogatást az Erasmus+ programon keresztül azok az egyetemek, amelyek alapítványi fenntartásúak. Szerinte a magyar kormánynak át kell éreznie a felelősségét, és legkésőbb a felsőoktatási jelentkezési határidőig meg kell állapodnia az EU-val, vállalva akár azt is, hogy az érintett fideszes politikusok elveszítik kifizetőhelyeiket. „A felsőoktatásban tanuló, illetve az oda idén felvételiző hallgatók is teljes bizonytalanságban vannak afelől, mi lesz a fideszes vezetésű alapítványok által működtetett egyetemeken az Erasmus programok sorsa. Felszólítjuk ezért a kormányt: legkésőbb a felsőoktatási jelentkezési határidő végéig, február 15-ig állapodjon meg az Európai Bizottsággal arról, hogy a hazai egyetemek − beleértve az alapítványi fenntartásúakat is – továbbra is részt vehessenek az Erasmus programban” – emelte ki Mellár Tamás.