Szégyellik a diákok, hogy az Eötvösbe járnak

Arról is beszámoltunk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság vesztegetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, és vizsgálják a Metropolhoz eljuttatott hangfelvétel tartalmát is. A lapnak egy egykori diák arról beszélt: leginkább a tanulók teljesítményénél volt tetten érthető, hogy egyes diákokat „befizettek” a szülei, de folyosói pletykánál tovább nem jutott a dolog.

Nem kérdezgettük egymást az osztályban, hogy kinek milyen lett a felvételi vagy miért jár ide. Én úgy érzem, hogy teljesítményben volt különbség azok között, akik a felvételivel szerezték meg a helyüket, meg azok között, akik nem. Itt nem arra gondolok, hogy valaki nem tudott átmenni 10. osztályba fizikából, csak voltak diákok, akik konzisztensen az osztályátlag alsó harmadába tartoztak

– nyilatkozta a korábbi tanuló a Telexnek.

A témához a szülők is hozzászóltak a közösségi oldalon. Az egyik arról írt, hogy a lánya 100 százalékos matekfelvételit írt és néhány pontot vesztett magyarból. Az Eötvösben a szóbelin megkérdezték tőle, milyen madár lenne, majd a 121. helyen végzett az előzetes bejutási listán – fejtette ki a felháborodott szülő, hozzátéve: gyermeke a Fazekasban egy komoly matekfeladatsor után, az Apáczaiban komoly kémiai feladatsoros felvételi után az 5.-5. helyen volt. Az édesanya beszámolt arról is, hogy lánya ezután más intézmény diákjaként nemzetközi kémiaversenyen is jól szerepelt, és csak azért nem jutott be az Eötvösbe, mert senkinek nem fizettek, aminek örülnek.

Egy másik édesanya szintén arról számolt be, hogy gyermeke ugyan nagyon magas pontszámot szerzett a központi írásbelin és a szóbelije is jól sikerült, a végeredmény mégsem úgy sikerült, ahogy várták.

Így lehet tökéletesen csalni a szóbeli vizsgákon, ráadásul ezt senki nem tudja ellenőrizni

– mutatott rá, felelevenítve, hogy az összes többi iskolában, ahol szóbelizett a gyermek, mindenhol maximális pontszámot kapott matekból, fizikából és kémiából is.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt annak a hangfelvételnek a tartalmáról is, amelyen a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője kifejtette: a gimnázium vezetősége arra kérte, mondja azt, hogy az Eötvös József Gimnáziummal kapcsolatos botrány csak koholmány.

Nagy Erzsébet azt is elmondta, hogy mindig elfogadja azt, amit egy közvetlen kollégája állít, amíg ennek az ellenkezője nem bizonyosodik be. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke ugyanakkor még nem hallott a botrányhoz hasonló esetről, de meg szeretné várni a vizsgálatok végét ahhoz, hogy állást foglaljon, mert a Metropolt nem tartja hiteles hírforrásnak. Hasonlóan vélekedett Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke is.