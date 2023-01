Akár nyolc évet is kaphatnak az Eötvös vesztegetési ügyében érintettek

A korrupciós botrány azután robbant ki, hogy a Metropol nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen arról beszélgetnek, félmillió forintnyi vesztegetési pénz kell ahhoz, hogy azokat a diákokat is felvegyék az Eötvös József Gimnáziumba, akiknek nem sikerült az írásbeli felvételi vizsgájuk. A hangfelvételen az is hallható, hogy egy édesapa beszélget az Eötvös József Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány kuratóriumi elnökével, a párbeszédben pedig többször felbukkan az iskola igazgatójának, Moss Lászlónak a neve is. A felvétel alapján egy édesapa gyermeke a felvételin nem érte el a megfelelő pontszámot, ekkor fordultak a szülők a kuratóriumi elnökhöz. A beszélgetésből azonban úgy tűnik, hogy bár félmillió forintot már letettek az asztalra, mégsem érzik biztosítottnak azt, hogy gyermekük az Eötvösben folytathatja a tanulmányait szep­tembertől.

Én elmondtam neked a leg­elején, hogy akármi történik, a gyereket fel fogják venni. Ezt megbeszéltem a Moss-sal, mielőtt neked ezt mondtam. […] Ennek a módja az, és ez nem az első ilyen, hogy ő a saját hatáskörében szóbeli nélkül felveszi

– hangzik el a felvételen.

A Metropol által tegnap nyilvánosságra hozott újabb hangfelvételen egyébként azt is állítják, hogy már több mint húsz éve ez a gyakorlat, ötszázezer forintos „küszöböt” kell megugrani.

A Metropol felhívta a figyelmet arra is, hogy a budapesti elit gimnázium az élen jár a tanártüntetésekben. A korrupciós botrányba keveredett igazgató, Moss László a tanárok megbecsüléséről szólva felemelte a hangját, támogatva a demonstrációkat, de most hallgatásba menekült.

A Mediaworks megkérdezte az ügyről a pedagógus-szakszervezetek képviselőit is. Nagy Erzsébet, a tanártüntetések legfőbb szervezőjének számító PDSZ ügyvivője úgy nyilatkozott: telefonon kért segítséget, hogy mit mondjon a sajtónak az Eötvös gimnáziumot érintő botrányban. Az intézmény igazgatósága azt kérte tőle, hogy mondja azt, koholmányról van szó.