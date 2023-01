Vesztegetés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az Eötvös-botrány kapcsán

Az Eötvös József Gimnáziumban kirobbant botrány után a Magyar Nemzet megkereste a Belügyminisztérium sajtóosztályát és kérdéseire az alábbi választ kapta:

„A Belügyminisztérium a médiatartalom-szolgáltatók híradásaiból értesült a kérdezett ügyről, a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el.”

Ugyanezt az információt lapunknak a rendőrség is megerősítette:

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság vesztegetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, amelynek keretében vizsgálja a sajtóban közzétett hangfelvétel tartalmát.”

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy az elit középiskola igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a nyolcszoros túljelentkezés ellenére is fenntart iskolai helyeket arra, hogy a pénzes szülők írásbelit elbukó gyerekei is felvételt nyerjenek, persze a megfelelő összeg befizetése után.

Ez az összeg a hangfelvétel szerint minimum félmillió forint.

A hangfelvételen egy édesapa beszélgetése hallható az Eötvös József Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány kuratóriumi elnökével, Kálmán Gáborral, azonban a párbeszédben többször felbukkan az iskola igazgatója, Moss László neve is. A történet lényege, hogy a fiú az Eötvös hatosztályos gimnáziumába felvételizett, ám az írásbelin nem érte el a megfelelő pontszámot.