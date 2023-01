Pénzért árulják az iskolai helyeket a budapesti elit gimnáziumban, hangfelvétel is van róla

A budapesti Eötvös József Gimnázium Magyarország egyik legelitebb középiskolája, amire mindig a többszörös túljelentkezés volt a jellemző. Az Eötvösbe bekerülni mindig kiváltságot jelentett. A Metropolhoz eljuttatott hangfelvétel azonban most alapjaiban rengeti meg ezt a látszatot:

kiderült, hogy az elit középiskola igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a nyolcszoros túljelentkezés ellenére is fenntart iskolai helyeket arra, hogy a pénzes szülők írásbelit elbukó gyerekei is felvételt nyerjenek, persze a megfelelő összeg befizetése után. Ez az összeg a hangfelvétel szerint minimum félmillió forint.



A Metropol birtokába jutott hangfelvételen egy édesapa beszélget az Eötvös József Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány kuratóriumi elnökével, Kálmán Gáborral, de a párbeszédben többször felbukkan az iskola igazgatója, Moss László neve is. Az édesapa fia az Eötvös hatosztályos gimnáziumába felvételizett, ám az írásbelin nem érte el a megfelelő pontszámot. Ekkor fordultak a szülők Kálmán Gáborhoz, a beszélgetésből azonban úgy tűnik, hogy bár félmillió forintot már letettek az asztalra, mégsem érzik biztosítottnak azt, hogy gyermekük az Eötvösben folytathatja a tanulmányait szeptembertől.

A hangfelvétel legnagyobb kérdése, hogy a félmilliós vesztegetési pénzt meg kell-e toldani. Aztán különös módon egy lakásfelújítás ügye kerül szóba. „A Moss Laci lányának a lakásfelújítása történt, kettő nap alatt a kért összeget teljesítettük!” – mondja az édesapa a felvételen. „Én azt kérdezem, hogy a félmillió forint volt kevés?” – kérdezi Kálmán Gábortól, jelezve, hogy szívesen megtoldják az összeget. A beszélgetés során utalnak arra is, hogy a vesztegetési pénzeket be kell csomagolni, álcázni kell. „Én elmondtam neked a legelején, hogy akármi történik, a gyereket fel fogják venni. Ezt megbeszéltem a Mossal, mielőtt neked ezt mondtam. Azt is elmondtam, hogy ezt ő úgy kell, hogy csinálja, hogy az ő nyakát ne törjék ki, mert azért neki ott van ellenzéke. Ennek a módja az, és ez nem az első ilyen, hogy ő a saját hatáskörében szóbeli nélkül felveszi” – derül ki a beszélgetésből, hogy miként intézik a kenőpénzes gyerekek felvételijét.

Az igazgató saját hatáskörben dönt a kenőpénzes gyerekekről

„Összegzem: holnap találkozunk negyed 11-kor, az igazgató úr akkor kvázi kezet fog velem, hogy a gyereket felveszik?” – kérdezi az édesapa Kálmán Gábortól, aki erre sokadjára megnyugtatja, hogy a gyerek felvételijét már elintézték. Arról, hogy a felvételiző gyerekek hogyan élik meg, ha a sokszoros túljelentkezés miatt esetleg nem sikerül bekerülni az intézménybe, maga Moss László beszélt egy interjúban. „Az nagyon kemény helyzet, ha mondjuk 12 gyerek van ugyanazon a pontszámon vagy ha fél ponton múlik, hogy valaki bekerül-e az Eötvösbe. Olyankor igazi dráma van, a szülők sírnak, a gyerekek sírnak, mindenki úgy érzi, hogy a gyerek jövőjének itt a vége” – fogalmazott az igazgató, aki ezek szerint ezeket a drámai helyzeteket kihasználva hizlalja a saját bankszámláját.

A Metropol információi szerint a hatóságok is vizsgálódnak már a korrupciógyanús ügyben, amelynek Moss László igazgató mellett a másik érintettje Kálmán Gábor, az Eötvös Gimnáziumhoz tartozó Reáltanoda Alapítvány vezetője.

Az elit budapesti gimnázium az élen jár a tanártüntetésekben

„Olyan munkakörülményeket szeretnénk, amelyek biztosítják az iskolában a gyermekekért dolgozó minden felnőtt számára a szabad légkört és az elviselhető munkaterhelést. Olyan munkabért szeretnénk, ami nem okoz egzisztenciális kilátástalanságot” – nyilatkozta tavaly februárban Moss László, az ismerten liberális kötődésű Eötvös József Gimnázium igazgatója arról, miért vesznek részt az általa vezetett intézmény tanárai az általuk csak polgári engedetlenségnek titulált törvénytelen sztrájkban. Úgy tűnik, az igazgatónak a maga számára sikerült megoldást találnia az „egzisztenciális kilátástalanságra”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: wikipédia)