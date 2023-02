Határozati javaslat a Fidesz–KDNP-től: Magyarország továbbra is maradjon békepárti

A dokumentum rámutat arra, hogy egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A kormánypárti frakciószövetség szerint a következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelt és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta. A határozati javaslat jelentőségét és aktualitását növeli az a tény, hogy Európa a háborúba sodródás napjait éli, az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Emlékeztetnek arra is, hogy az uniós döntéshozók vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett.

Mindezekre tekintettel javasolja a Fidesz–KDNP, hogy az Országgyűlés fogadja el a frakciószövetség hétpontos nyilatkozatát.

Ennek első pontja kifejezi a magyar törvényhozás elkötelezettségét a béke mellett. Egyben felszólítja a nemzetközi közösség minden tagját, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.

A kormánypártok határozatjavaslata elítéli Oroszország katonai agresszióját, és egyértelművé teszi, hogy elismerik Ukrajna jogát az önvédelemre. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy senki nem kényszeríthet minket arra, hogy bármely ország érdekeit Magyarország érdekei elé helyezzük.

Az előterjesztés kitér arra is, hogy a Brüsszelben elfogadott gazdasági szankciók nem csillapították a háborút, az orosz gazdaságot sem kényszerítették térdre. Ezzel szemben óriási gazdasági károkat okoztak egész Európának. „Az energetikai szankciók egekbe lökték az energiaárakat, ami tomboló inflációt eredményezett minden uniós tagországban. Nincs olyan család, amely ne érezné a szankciós infláció terheit” – olvasható a dokumentumban.

A Fidesz–KDNP-frakciószövetség ellenzi azokat a brüsszeli terveket, amelyek tovább szélesítenék az energetikai szankciók körét. Hangsúlyozzák, hogy a gáz- és olajimport teljes befagyasztása, a nukleáris fűtőelemek behozatali tilalma jelentős ellátásbiztonsági zavarokat és még nagyobb inflációt okozna számos tagországban, így Magyarországon is. Elvárásként fogalmazzák meg a brüsszeli döntéshozóknak, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek gazdasági kárai nagyobbak, mint nehezen jósolható előnyei. A kormánypárti képviselők szerint elfogadhatatlan, hogy Európa és benne Magyarország legyen a háború fő gazdasági teherviselője.