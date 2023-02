„Hihetetlennek tűnik, hogy ne tudott volna a Gyurcsány házaspár a finanszírozási botrányról”

A portál hangsúlyozta, hogy Pérez a Gyurcsány-párt meghívására 2022 márciusában Magyarországra is látogatott, közös képet is készítettek Gyurcsánynéval. Ugyanakkor nem Gyurcsányné az egyetlen magyar baloldali politikus, aki részese lehetett az elképesztő, történelmi jelentőségű botránynak. Az Origó szerint ő és Gurmai Zita is szoros kapcsolatot ápoltak Eva Kailivel, de baráti kapcsolatban volt a korrupcióba belebukó politikussal Ujhelyi István is.

Deák Dániel a portálnak kiemelte, hogy a balliberális oldal következmények nélküli. –Az Európai Parlamentben is úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna, mennek tovább azon az úton, amelyen már eddig is jártak. Mindeközben újabbnál újabb részletek derülnek ki a brüsszeli korrupciós botrány kapcsán, a vádalkuknak köszönhetően pedig várhatóan újabbnál újabb nevek látnak majd napvilágot – fogalmazott az elemző, aki szerint mindez azt eredményezi, hogy a balliberális oldal hitelessége tovább csökken, a jövő tavaszi európai parlamenti választáson sokkal rosszabbul fognak majd szerepelni, mint amire számítottak, így politikai következménye mindenképpen lesz a korrupciós botránynak mind Magyarországon, mind az európai politikában.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke felesége, Dobrev Klára társaságában a párt kongresszusán, a Syma rendezvényközpontban 2016. február 13-án (Fotó: Marjai János/MTI)