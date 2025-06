Von der Leyen a bukás szélén

Az Európai Parlamentben példátlan esemény történt: bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen. Az indítvány benyújtásához szükséges 72 aláírást sikerült összegyűjteni, ami jelzi, hogy Von der Leyen támogatottsága még saját pártcsaládjában, az Európai Néppártban (EPP) is megingott. Erről írt korábban a lapunk is. Kiderült az is, hogy mikor kerülhet napirendre a bíróság által elítélt brüsszeli politikus bukása.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)