Korányiék ügyvédje korábban sztriptízbárokat és pornóklubokat képviselt

2022. november 25-én Jeszenszky Zsolt műsora, a Politikai hobbista internetes verziója egy titokzatos kansasi ügyvéddel foglalkozott. Bemutatták M. Errol Copilevitzet, a Copilevitz, Lam & Raney, PC ügyvédi iroda tulajdonosát. A cég honlapja szerint ez a társaság politikai adománygyűjtéssel, valamint telemarketinggel foglalkozik. A Politikai hobbista feltételezése szerint, mivel gyorsan sok pénz érkezett Korányiékhoz, emögött kulcsszerepe lehetett Copilevitznek, aki a kilencvenes évek óta nagy szereplő az amerikai demokraták pénzgyűjtési mechanizmusában.

Jeszenszky a Tamba Bay és a The Center for Investigative Reporting közös, 2013-as tényfeltáró írását idézte, amely egyenesen úgy mutatta be a rejtélyes ügyvédet, mint „az adományozás világának vitathatatlan királyát”.

A cikkből az is kiderült, hogy az ötven legbotrányosabb amerikai adománygyűjtő közül 37-et ő képviselt. Copilevitz kiugróan magas haszonkulccsal végzi ezt a tevékenységét, és közreműködését követően az állampolgári adományoknak csak egy töredéke jut el a megcélzott szervezetekhez. A fő adománygyűjtő ügyvédi tevékenységét sztriptízbárok és úgynevezett pornóklubok jogi képviselőjeként kezdte.

Ennek tükrében érdemes azt is értelmezni, hogy Copilevitz ügyvédi irodája lett Korányi Dávidék szervezetének, az Action for Democracynak az egyik jogi képviselője. A Nemzeti Információs Központ (NIK) nemrég nyilvánosságra került második részjelentése alapján a Copilevitz, Lam & Raney teljes körű jogi képviseletet kínál nonprofit szervezeteknek. Az ügyvédi iroda kapcsán a magyar szolgálatok a nyilvánosság előtt elfedett, adománygyűjtésekhez kapcsolódó valós pénzmozgásokat azonosítottak, és ők is kitértek arra, hogy az Errol Copilevitz által képviselt 37 jótékonysági intézményt az Egyesült Államok ötven legkevésbé transzparens szervezete között tartják számon.

Az Action for Democracy New York államban benyújtott regisztrációs kérdőívén a 6. kérdés arról szólt, hogy a szervezet szerződött-e, illetve tervez-e szerződni a jövőben professzionális adománygyűjtővel, mire Korányiék nemmel válaszoltak. Mindez legalábbis érdekes Copilevitzék felbukkanásának tükrében. Korábban láthattuk, hogy a diaszpóra körében folytatott kampánytevékenység kapcsán nem zárható ki, hogy Korányiék megtévesztették az amerikai hatóságokat.

Ugyanis bár az Action for Democracy hivatalosan a diaszpórában élő magyarság voksolásának elősegítését tűzte ki fő céljául, ehelyett az általa Amerikában összegyűjtött milliárdos összegeket a magyarországi országgyűlési választások befolyásolására használták fel.