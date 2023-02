Megdőlt a dollárbaloldal egyik legfőbb állítása

A Nemzeti Információs Központ (NIK) ellenőrizte a baloldal kampányát milliárdokkal támogató Action for Democracy hivatalos bejegyzési dokumentációját, amelyet 2022. március 9-én nyújtott be a korábban Bajnai Gordon volt kormányfő, valamint Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadójaként is ténykedő Korányi Dávid és Christopher Maroshegyi New York állam illetékes hivatalánál. A számlaforgalmi adatok áttekintésekor kiderült, az AD úgy kezdeményezett több száz millió forintos utalásokat az érintett magyar szervezetek irányába, hogy még be sem volt jegyezve.

„Különösen figyelemre méltó ez azért is, mert az alapítók a diaszpórában élő magyarság voksolásának elősegítését jelenítették meg fő céljuknak, ami nem felel meg a valóságnak. Ehelyett az összegek jelentős részét a magyar választások közvetlen, magyarországi befolyásolására használták fel” – tartalmazza a nyilvánosságra hozott beszámoló.

Korábban egyébként mind Márki-Zay Péter, a baloldal volt kormányfőjelöltje, mind Korányi Dávid igyekezett hangsúlyozni, hogy kizárólag a magyar diaszpóra tagjai körében gyűjtötték a felajánlásokat. Erről az állításról – Rákay Philip leleplező videójából – hamar kiderült, hogy egy szó sem igaz belőle, hiszen az AD adománygyűjtő felületén nem volt útlevélszám-rubrika, vagyis nemcsak magyar állampolgársággal rendelkező személy, hanem gyakorlatilag bárki utalhatott pénzt az amerikai szervezet számlájára.

A bejegyzési dokumentáció kitöltése során az alapítók jelezték azt is, hogy nagy összegű, 25 ezer dollár feletti támogatások is érkezni fognak az AD számlájára. Ez a tény lényegében már önmagában cáfolja azokat a hangzatos kijelentéseket, amelyek a mikroadományokra épülő gyűjtésről szóltak. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az internetes archívumban még élő adománygyűjtő felületen működő számláló csupán tizenegy felajánlást mutat, akkor semmi kétség afelől, hogy kisebb adományokról szó sem volt.

A NIK szerint a történtek azt valószínűsítik, hogy az AD-t eleve felépített pénzügyi háttérrel, célhoz kötötten hozták létre.

Mint ismert, a nemzetbiztonsági szervek megállapították, hogy nem egy, hanem két nagy külföldi támogatószervezete van a dollárbaloldalnak: az amerikai, Bajnai Gordonékhoz köthető Action for Democracy mellett egy svájci alapítvány is közel egymilliárd forintot utalt. A svájci utalások a baloldali előválasztási időszak kezdetétől indultak, 2021 szeptembere és 2022 februárja között zajlottak öt részletben. A végső támogatói kör továbbra is ismeretlen.