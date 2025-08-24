Augusztusi hidegrekord? Elképesztő lehűlés jön hétfő reggel + videó

„A jövő hét leghidegebb hajnala egyértelműen a hétfői lesz, közel leszünk az országos napi hidegrekordhoz” – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalára feltöltött videójában a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint délután és éjszaka általában kevés felhő lesz az égen, de az Alpokalján, illetve éjjel a Dunántúlon másutt is időszakosan több felhő is lehet az égen. Hétfőn a napközben képződő gomolyfelhők szétterülnek, helyenként erősen felhős lehet az ég, északkeleten egy-egy helyen nem kizárt, hogy kisebb zápor is kialakuljon belőlük.

Hétfő estére újra csökken a felhőzet, kiderül az ég. Az északnyugati szél hétfőn nyugatira fordul, többször megélénkül, vasárnap meg is erősödik. Éjszaka gyenge marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 21 és 27 fok között valószínű.