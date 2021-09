Közpénzeső Gyurcsányék propagandagépezetének

Továbbra is bőségesen szivattyúzza ki a közpénzt a DK parlamenti frakciója a baloldali propagandacélokat szolgáló médiának. Idén az EagleEye-Marketing Kft. a nagy nyertes, a féléves időszakokra megkötött szerződések egyenként 43 113 960 forintról szólnak. Tehát az év egészében összesen több mint 86 millió forint landol a cég számláján közösségimédia-tanácsadásért az Országgyűlés honlapján elérhető nyilvános adatok szerint.

Az EagleEye-Marketing Kft. 2020-ban alakult, és a nemzeti cégtár internetes oldaláról az is kiderül, hogy az ügyvezető egy ismert baloldali figura, ifj. Páva Zoltán, a korábbi nagy hatalmú komlói szocialista politikus, Páva Zoltán fia, aki az Ezalényeg.hu nevű, számos helyi aloldallal működő baloldali propagandaportál tulajdonosa is.

Offenzívában az álhírportál

Az Ezalényegről korábban már megírtuk, hogy a portál felelős kiadója a budapesti Dohány utcában bejegyzett Oraculum 2020 Kft. A tulajdonos-ügyvezető ifjabb Páva Zoltán 2008 és 2010 között a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója volt. A Gyurcsány–Bajnai-kormányok igen bőkezűek voltak a családdal, ifjabb Páva egyik cége, a Medich-Technik Bt. csaknem ötmillió forintot kapott szaktanácsadói tevékenységéért 2008-ban. A Gyurcsány–Bajnai-világ bizalmi embereként indíthatta el az Ezalényeg portált, amely egyébként a közösségi médiában is nagyon aktív az utóbbi időben, Néhány hónapja a Mandiner.hu arról számolt be, hogy az oldal létrejötte óta (a helyi aloldalak költéseit nem számítva) 78 millió forintot költöttek a Facebookon.

Az álhírgyártásról elhíresült portált tulajdonló Oraculum 2020 Kft.-nek jól megy a sora, hiszen tavaly több mint ötvenmilliós nyereséget termelt, amiből 27 milliót osztalékként vettek ki. Kétségtelen, hogy megdolgoznak a pénzükért, hiszen a személyeskedő, gyakran ordenáré stílusú írásoktól kezdve az oltásellenes uszításig és a nettó hamis hírek terjesztéséig mindent bevetett az elmúlt években a 2019-es önkormányzati választások előtt gründolt Ezalényeg.

A Bajnai-vonal

Legutóbb Bajnai Gordon szűkebb hazájában, Baján buktak le, ugyanis a Magyar Nemzet birtokába került egy e-mail, ami azt bizonyítja: a bajai balliberális önkormányzat kapcsolatban van az Ezalényeggel. Bár a helyi momentumos polgármester és a revolverportál között helyi források szerint régóta érezhető a feltűnő összhang, ez volt az első dokumentált bizonyíték az együttműködésre. Emögött Nyirati Klára polgármester és a Bajnai család jó viszonya gyanítható. A városból származó Bajnai Gordon – akit 2009-ben Gyurcsány Ferenc kényszerű lemondása után ültettek a miniszterelnöki bársonyszékbe, és brutális megszorításokkal sokkolta a társadalmat – mindmáig gyakori vendég Baján, 2019-ben kampányolt is Nyirati Klárának.

Bajnai személye azért is fontos, mert a DK propagandagépezetében és kampányirányításában is kulcsszerepet tölt be, több olyan cég dolgozik a pártnak, amelyeket Gyurcsány és Bajnai régi bizalmasai működtetnek.

A legfontosabb a DatAdat Professional Kft., amelynek ügyvezetője Ficsor Ádám, a korábbi polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter. Emellett felelős pozícióban van Szigetvári Viktor korábbi államtitkár, MSZP-s kommunikációs stratéga, az azóta megszűnt Bajnai-párt, az Együtt egykori politikusa. A 2016-ban alapított cég főtevékenysége az adatalapú marketingtanácsadás, kutatás és adatszolgáltatás. A cég egyik tulajdonosa maga Bajnai, de tulajdonrésszel rendelkezik Gyurcsány egykori bizalmasa, az ELTE TÁTK oktatója, Dessewffy Tibor is.

Adatbázist építenek

A DatAdat szolgáltatásait Gyurcsány Ferenc rendszeresen igénybe veszi, és a DK-hoz köthető, részben a párt internetes hirdetéseiből működő Nyugati fény nevű hírportál adatkezelési nyilatkozatában a DatAdat szerepel adatfeldolgozóként. Sőt a közelmúltban az is kiderült, hogy a céggel kapcsolatban áll az Ezalényeg.hu is. A portál közvélemény-kutatásnak álcázva telefonon keresett meg választókat, hogy tendenciózus – a baloldal narratíváját tükröző álkérdésekkel és ugyanilyen válaszadási lehetőségekkel – felmérje a politikai álláspontjukat. A megkérdezettek adatait – mint az a hívás végén el is hangzott – az Ezalényeg.hu kiadója, az Orákulum 2020 Kft. kezeli, ugyanakkor számos jel mutatott arra, hogy a felhasználók adatai a DatAdat Professional Kft.-hez kerültek.