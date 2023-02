Orbán Viktor: Magyarországhoz hasonlóan Egyiptom is a béke pártján áll

Orbán Viktor kijelentette:

Magyarországhoz hasonlóan Egyiptom is a béke pártján áll, és a konfliktus diplomáciai úton történő rendezését szorgalmazza. Minél többen képviseljük ezt az álláspontot, annál nagyobb esélye van annak, hogy a háború minél előbb véget érjen!

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn közölte az MTI-vel, hogy a magyar kormány delegációjának tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is.

Orbán Viktor ma tárgyal Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel, majd együttműködési megállapodást fognak aláírni.

A program szerint a magyar kormányfőt fogadja Ahmed et-Tajjeb, az iszlám világban nagy tekintélynek örvendő kairói al-Azhar egyetem és mecset nagyimámja, majd II. Tavadrosz kopt pápa is. Orbán Viktor hivatalos látogatásával egyidejűleg magyar üzleti delegáció is érkezik Kairóba, a magyar cégvezetők egyiptomi partnereikkel üzleti fórumon vesznek részt.

Borítókép: Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a kairói elnöki palotában 2023. február 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)