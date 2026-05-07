Kiálltak az olimpiai bajnok pólósok a kapitány mellett, akit megfúrt az új elnök

– Sok gondolkodás és kölcsönös megbeszélés után egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy visszalépünk a szerb vízilabda-válogatottban való szerepléstől, amíg Szlobodan Szoro és emberei állnak az élén.

A lap kiemeli, hogy a válogatottságukat felfüggesztők között olyan világklasszisok szerepelnek, mint Nikola Jaksics csapatkapitány, a világ legjobbjának megválasztott, a belgrádi Novitól kiebrudalt, a Ferencvárosban otthonra talált Dusan Mandics. A további aláírók: Radoszlav Filipovics, Sztrahinja Raszovics, Szava Randjelovics, Djordje Lazics, Radomir Drasovics, Nemanja Vico, Nikola Dedovics, Petar Jaksics, Viktor Raszovics.

Tehát csupa ismert, klasszis játékos. A bajnokok összefogtak, Szoro nyaka körül máris szorul a hurok. Nincs szövetségi kapitány, a játékosok nem akarnak játszani, júliusban pedig a Világkupa szuperdöntőjén lenne jelenése a szerb vízilabda-válogatottnak…

Januárban még volt mit ünnepelni a szerb pólóban: