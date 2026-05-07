vízilabdaszlobodan szoroszövetségi kapitány

Kiálltak az olimpiai bajnok pólósok a kapitány mellett, akit megfúrt az új elnök

Tovább gyűrűzik a vízilabda belháború Szerbiában. Az idén az Európa-bajnoki döntőben Magyarországot legyőző válogatottnál előbb a szövetségi kapitány mondott le, most a játékosok adtak ultimátumot Szlobodan Szoro elnöknek. A botrány végkimenetele egyelőre nem látható.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 21:20
Januárban az Eb-n még ünnepelt Szerbia, most kitört a vízilabdás botrány Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Sok gondolkodás és kölcsönös megbeszélés után egyhangúlag úgy döntöttünk, hogy visszalépünk a szerb vízilabda-válogatottban való szerepléstől, amíg Szlobodan Szoro és emberei állnak az élén.

A lap kiemeli, hogy a válogatottságukat felfüggesztők között olyan világklasszisok szerepelnek, mint Nikola Jaksics csapatkapitány, a világ legjobbjának megválasztott, a belgrádi Novitól kiebrudalt, a Ferencvárosban otthonra talált Dusan Mandics. A további aláírók: Radoszlav Filipovics, Sztrahinja Raszovics, Szava Randjelovics, Djordje Lazics, Radomir Drasovics, Nemanja Vico, Nikola Dedovics, Petar Jaksics, Viktor Raszovics.

Tehát csupa ismert, klasszis játékos. A bajnokok összefogtak, Szoro nyaka körül máris szorul a hurok. Nincs szövetségi kapitány, a játékosok nem akarnak játszani, júliusban pedig a Világkupa szuperdöntőjén lenne jelenése a szerb vízilabda-válogatottnak…

Januárban még volt mit ünnepelni a szerb pólóban:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekwass albert

Miért nem románul?

Pozsonyi Ádám avatarja

Barkóczi Balázs Wass Albertet gyalázó posztját a Securitate sem írhatta volna szebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.