Az új Bosszúállók-mozik rendezője elspoilerezte az egész filmet, és most a rajongókra mutogat?

A Bosszúállók: Doctor Doom ébredésének eddig négy kedvcsinálója is felkerült az internetre, és ezek közül különösen az első sokkolta a közönséget, mivel kiderült belőle, hogy Chris Evans is visszatér Amerika kapitányként, a későbbi előzetesekben pedig lehult a lepel a retro-kosztümökben akciózó X-Men is (azt mindig is tudni lehetett, hogy fontos szereplői lesznek a filmnek, de akinézetük sokakat értmeglepetésként).

Ezek azonban önmagukban mégsem igazán spoileres dolgok: sokkal inkább szolgálják az érdeklődés felcsigázását, miközben a történetről, annak érzelmi ívéről, esetleges fordulatairól semmit sem árulnak el – tehát nagyon is eleget tesznek azoknak a követelményeknek, amelyekről a Russo-testvérek huga beszélt.