A Marvel szuperhőse egy házas asszonnyal kezdett viszonyt, miután meggyilkolt egy szerencsétlen tolvajt

A Fenegyerek képregényes univerzumának megvannak a maga megkerülhetetlen sarokpontjai, mint a noir világában mindig otthonosan mozgó Frank Miller által írt füzetek a 80-as évekből, amelyekben bemutatkozott Elektra, és amelyek az Újjászületés (Daredevil: Born Again) című története az amerikai szuperhősműfaj felnőtté érésének is egyik fontos mérföldköve (olyan művek mellett, mint a Watchmen vagy a Batman: Első év). A 90-es évek végén a kis költségvetésű független filmjeivel befutott, és az akkoriban még csak szárnyait bontogató geek-közösség meghatározó figurája, Kevin Smith lehelt új életet a figurába, amikor elvállalta a karakter újraindított képregény-sorozatának írását. Ez lett a nyolcrészes Védördög (Guardian Devil), ami maradva a felnőttes hangvételnél, a vallásfilozófiában merül alá a katolikus ügyvéd figuráján keresztül.

Fenegyerek-alapművek magyarul

Mindkét történet megjelent itthon a Hachette kiadó szuperhősös képregénysorozatában, de a karakter csak a 2000-es években vált igazán népszerűvé, amikor Brian Michael Bendis vette át a sorozat írását, majd fél évtizeden keresztül írta Fenegyerek kalandjait, amelyeket az akkoriban futó folytatásos szuperhőssorozatok legnívósabbikaként tartanak számon.

Matt Murdock ebben a történetfolyamban odáig süllyed a bűn elleni harcban, hogy egy ponton saját magát nevezi ki az alvilág vezérének, később a személyazonossága is kiderül, és végül börtönbe kerül.

Sokak meglepetésére a sorozatot Bendistől megöröklő, a noir-történetekben szintén otthonosan mozgó Ed Bruebaker töretlen sikerrel vette át a stafétát (mindkettejük munkáját számos Eisner-díjjal jutalmazta a szakma), és ezek a történetek ugyancsak olvashatók magyarul a Kingpin kiadó gondozásában (a hazai kiadás jelenleg a 13. számnál tart).

2011-ben harmadjára is újraindult a Fenegyerek-sorozat (ez a szuperhősképregények világában ma már egyre gyakrabban esik meg), ami egy újabb meghatározó érát hozott magával, ez pedig a karaktert korábban jellemző komorabb történetekhez képest egy sokkal könnyedebb hangvételt eredményezett. A már-már veteránnak számító író, Mark Waid ezzel a Stan Lee-korszakhoz kanyarodott vissza, amivel ő is kiérdemelte az Eisner-díjat. Ez a sorozat is olvasható magyar nyelven, az első kötet a Hachette kiadó, a további hét a Bubi Bolt gondozásában jelent meg, a hetedik részt pedig már az őt váltó Charles Soule jegyzi.