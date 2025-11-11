Rendkívüli

Szembesítettük Péterfalvi Attilát a NAIH ellentmondásos közleményeivel Magyar Péterék adatbotránya ügyében

Az apokalipszis lovasai darabokra szaggatták Amerikát

Mi történne, ha a polgárháború sosem érne véget, és az Egyesült Államok sorsát az apokalipszis négy lovasa irányítaná? Jonathan Hickman és Nick Dragotta East of West című sorozata egy ilyen, végletekig szétesett Amerikát rajzol fel, ahol a sci-fi, a fantasy és a western elemei mesterien olvadnak össze egy allegorikus, mégis húsbavágó történetté.

Dani Áron
2025. 11. 11. 10:05
Az East to West: Keletről nyugatra egy alternatív Amerika történelmét festi fel nekünk. Forrás: Fumax
Az utóbbi években egyre több amerikai képregény jelenik meg magyar nyelven, amelyek túllépnek a DC és a Marvel hagyományos szuperhősös világán. Ennek a sokszínűbb, merészebb irányzatnak az egyik legizgalmasabb műhelye az Image Comics, amely három évtizede éppen azért jött létre, hogy az alkotók megtarthassák saját ötleteik és karaktereik szerzői jogait. A kiadó azóta olyan kultikus sorozatokat adott a világnak, mint Robert Kirkman The Walking Dead és Invincible – Legyőzhetetlen című szériái (mindkettőből rendkívül sikeres tévés adaptáció készült), vagy Brian K. Vaughan Saga és Paper Girls – Újságoslányok című munkái – ezek ma már mind olvashatóak magyarul is.

Ebben az alternatív történelemben Amerika hét nemzetre szakadt a polgárháború során (Forrás: Fumax)

East of West: Nyugattól keletre

Ebben a kreatív közegben született meg Jonathan Hickman és Nick Dragotta 45 részes képregénysorozata, az East of West: Nyugattól keletre, amely 2013 és 2019 között futott Amerikában, és mára az Image Comics egyik legfontosabb sorozataként tartják számon. A képregénysorozat első 15 részét tartalmazó gyűjteményes kötet már magyarul is megjelent a Fumax kiadásában.

Jonathan Hickman az elmúlt másfél évtized egyik legmeghatározóbb szerzője a Marvelnél, dolgozott többek között a Fantasztikus Négyes, az X-Men, és a Bosszú Angyalai (Bosszúállók) történetein is. Az East of West viszont a fősodor szuperhős-univerzumoktól távol született: itt Hickman teljesen szabadon építhette fel saját, komplex és filozofikus világát, amely egyszerre sci-fi, western és apokaliptikus fantasy.

Az alternatív történelmet misztikus és futurisztikus elemek szövik át (Forrás: Fumax)

A történet egy alternatív Amerikában játszódik, ahol a polgárháború soha nem ért véget, de egy 1908-ban becsapódó üstökös nyomán az ország hét, egymástól élesen elkülönülő államra szakad, avagy Amerika hét nemzetére: az Egyesült Államok Uniójára, az Amerikai Konföderációs Államokra, a Texasi Egyesült Államokra, az Amerikai Végtelen Nemzetre, New Orleans Királyságára, Fegyvernyugalomra és az Amerikai Népköztársaságra. Ebben a posztapokaliptikus, némi misztikával átitatott közegben a világ sorsát az Apokalipszis négy lovasa – Halál, Háború, Dögvész és Hódítás – kormányozza a világvége felé, csakhogy Halál elhagyta társait, miután szerelmes lett és gyermeke született. 

A fiút azonban elragadták tőle, szerelmét pedig bebörtönözték, ezért Halál most két különös kísérőjével járja a földet, hogy bosszút álljon – miközben a többiek továbbra is az világvégét akarják beteljesíteni.

Jonathan Hickman tehát egy teljesen új történelmet, politikai rendszert és hitvilágot alkotott, amiben a kötet végén térképek, idővonalak és dokumentumok egészítenek ki. Ezekre nagy szükség is van, mivel az írónak nem kenyere a lineáris történetmesélés: Hickman nagy kihagyásokkal dolgozik, egy-egy mondat értelmét sokszor teljes homály fedi, a mozaikdarabok azonban idővel a helyükre kerülnek – de ne csodálkozzunk azonban, ha sokáig egyáltalán nem értjük, amit olvasunk. Nick Dragotta rajzoló hű társa ebben narratív játékban – monumentális, ugyanakkor letisztult kompozíciói, a vadnyugatot és a jövő technológiáit ötvöző képi világa az utóbbi évtized egyik legkarakteresebb vizuális stílusát teremtette meg.

 

