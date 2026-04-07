Kiszivárgott fotók alapján a Daredevil-sorozatban visszatér egy tíz éve nem látott szuperhős csapat

Már most komoly meglepetések körvonalazódnak a Daredevil: Újjászületés jövőjét illetően: bár a 2. évad még nem futott le a Disney+ kínálatában, a New Yorkban zajló forgatásról kiszivárgott képek alapján a készülő 3. évad egy teljes Defenders-visszatérést hozhat. A Daredevil: Újjászületés idei évadában Jessica Jones már be is köszönt.

2026. 04. 07. 5:30
A Daredevil harmadik évada nagy meglepetést tartogat.
A Daredevil harmadik évada nagy meglepetést tartogat. Forrás: Disney+
Az Entertainment Weekly beszámolója szerint egy brooklyni forgatáson együtt látták Mike Colter (Luke Cage), Finn Jones (Danny Rand / Vasököl) és Krysten Ritter (Jessica Jones) színészeket, ami erősen arra utal, hogy a Marvel Netflix-korszakának kulcsszereplői ismét közös történetben tűnnek fel. Ritter karaktere már a jelenlegi évadban is feltűnik, de ha mindez beigazolódik, akkor először láthatjuk újra együtt a Hell’s Kitchen-i Védelmezőket – beleértve Charlie Cox Fenegyerekét –, a Marvel’s The Defenders című 2017-es minisorozat óta (ez magyar fordításban A védelmezők lenne, de a Netflix annak idején és a Daredevilhez hasonlóan hivatalosan is meghagyta az angol címet).

2017-ben már összeállt a Védelmezők csapata: Vasököl, Luke Cage, Jessica Jones és Daredevil, avagy magyar fordításban a Fenegyerek. Fotó: TMDb
2017-ben már összeállt a Védelmezők csapata: Vasököl, Luke Cage, Jessica Jones és Daredevil, avagy magyar fordításban a Fenegyerek. Fotó: TMDb

Daredevil: utcai hősök A pokol konyhájából

A Netflix-érában a Marvel több, New Yorkban játszódó sorozatot épített fel: a Daredevil és a Jessica Jones mellett Colter a Luke Cage (2016–2018), Jones pedig a Vasököl (2017–2018) főszereplője volt. Ezek a karakterek később egyesültek a kissé csalódást keltő Defenders-minisorozatban, mielőtt a Marvel a saját streamingplatformjára, a Disney+-ra helyezte át a hangsúlyt.

Ritter visszatérését már hónapokkal a 2. évad premierje előtt bejelentették, és sokak szerint ez eleve jelezte, hogy Jessica Jones nem egyedül bukkan fel. A karakter és Luke Cage kapcsolata korábban is meghatározó volt, ráadásul Colter figurája eredetileg épp a Jessica Jones-sorozatban debütált.

A színészek nyilatkozatai is erősítették a találgatásokat. Colter egy márciusi podcastben úgy fogalmazott: „Most jött el az idő”, és elárulta, hogy tárgyalásokat folytat a Marvellel a visszatérésről. Finn Jones szintén jelezte, hogy szeretné újra eljátszani Danny Randet, és bizonyítani akar a karaktert ért korábbi kritikák után.

A 2. évadból még öt epizód van hátra, amelyet a The Punisher: One Last Kill című különkiadás követ majd, Jon Bernthal főszereplésével. A 3. évad premierdátumát egyelőre nem jelentették be – de a jelek szerint a Marvel már most egy nagyszabású, nosztalgikus újraegyesítést készít elő.

 

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

