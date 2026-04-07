Kiszivárgott fotók alapján a Daredevil-sorozatban visszatér egy tíz éve nem látott szuperhős csapat

Az Entertainment Weekly beszámolója szerint egy brooklyni forgatáson együtt látták Mike Colter (Luke Cage), Finn Jones (Danny Rand / Vasököl) és Krysten Ritter (Jessica Jones) színészeket, ami erősen arra utal, hogy a Marvel Netflix-korszakának kulcsszereplői ismét közös történetben tűnnek fel. Ritter karaktere már a jelenlegi évadban is feltűnik, de ha mindez beigazolódik, akkor először láthatjuk újra együtt a Hell’s Kitchen-i Védelmezőket – beleértve Charlie Cox Fenegyerekét –, a Marvel’s The Defenders című 2017-es minisorozat óta (ez magyar fordításban A védelmezők lenne, de a Netflix annak idején és a Daredevilhez hasonlóan hivatalosan is meghagyta az angol címet).

2017-ben már összeállt a Védelmezők csapata: Vasököl, Luke Cage, Jessica Jones és Daredevil, avagy magyar fordításban a Fenegyerek. Fotó: TMDb

Daredevil: utcai hősök A pokol konyhájából

A Netflix-érában a Marvel több, New Yorkban játszódó sorozatot épített fel: a Daredevil és a Jessica Jones mellett Colter a Luke Cage (2016–2018), Jones pedig a Vasököl (2017–2018) főszereplője volt. Ezek a karakterek később egyesültek a kissé csalódást keltő Defenders-minisorozatban, mielőtt a Marvel a saját streamingplatformjára, a Disney+-ra helyezte át a hangsúlyt.

Ritter visszatérését már hónapokkal a 2. évad premierje előtt bejelentették, és sokak szerint ez eleve jelezte, hogy Jessica Jones nem egyedül bukkan fel. A karakter és Luke Cage kapcsolata korábban is meghatározó volt, ráadásul Colter figurája eredetileg épp a Jessica Jones-sorozatban debütált.

A színészek nyilatkozatai is erősítették a találgatásokat. Colter egy márciusi podcastben úgy fogalmazott: „Most jött el az idő”, és elárulta, hogy tárgyalásokat folytat a Marvellel a visszatérésről. Finn Jones szintén jelezte, hogy szeretné újra eljátszani Danny Randet, és bizonyítani akar a karaktert ért korábbi kritikák után.

Krysten Ritter, Mike Colter and Finn Jones on the set of 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' Season 3 as Jessica Jones, Luke Cage and Iron Fist



A 2. évadból még öt epizód van hátra, amelyet a The Punisher: One Last Kill című különkiadás követ majd, Jon Bernthal főszereplésével. A 3. évad premierdátumát egyelőre nem jelentették be – de a jelek szerint a Marvel már most egy nagyszabású, nosztalgikus újraegyesítést készít elő.