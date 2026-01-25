marvelDisney Pluszsorozat

A Marvel új sorozata hasít a Disney+-on a kritikusoknál, pedig senki se várta

A Marvel Moziverzum rajongói idén elsősorban a következő Pókember-filmre és a Bosszúállók 5-re fókuszálnak, ám hamarosan egy jóval kisebb figyelmet kapó produkció is felkerül a Disney+ kínálatába. Ez a Wonder Man című sorozat, amely szintén az MCU része, mégsem övezi különösebb felhajtás.

Munkatársunktól
2026. 01. 25. 6:41
A Bosszúállók (képünkön) és a Pókember újabb folytatásai mellett sokan el is feledkeztek a Marvel idei újdonságáról, ami a jövő héten debütál a Disney+-on. Forrás: TMDb
A Bosszúállók (képünkön) és a Pókember újabb folytatásai mellett sokan el is feledkeztek a Marvel idei újdonságáról, ami a jövő héten debütál a Disney+-on. Forrás: TMDb
Ennek oka valószínűleg az, hogy az előzetesek alapján a történet nem a megszokott szuperhősös formulát követi: a főszereplő egy színész, aki megpróbál szerepet szerezni egy szuperhősfilmben, miközben eltitkolja, hogy valóban természetfeletti képességekkel rendelkezik. A Wonder Man így inkább tűnik egy önreflexív, karakterközpontú sorozatnak, mint klasszikus Marvel-produkciónak.

A Marvel új sorozata január 27-től lesz elérhető a Disney+ kínálatában. Forrás: TMDb

Marvel a Disney+-on: Wonder Man

A kritikusok első reakciói azonban kifejezetten biztatóak – szúra ki az IGN munkatársa. A sorozat a Rotten Tomatoes-on jelenleg 96%-on áll 23 értékelés alapján. Több kritika is kiemeli, hogy a Wonder Man jóval visszafogottabb léptékű, mint az MCU legtöbb darabja, viszont erősen támaszkodik arra az emberközpontú megközelítésre, amely korábban a Marvel filmjeit igazán működőképessé tette.

A vélemények szerint a széria egyik legnagyobb erőssége a két főszereplő közötti dinamika. Simon Williamst Yahya Abdul-Mateen II alakítja, míg Trevor Slatteryt Ben Kingsley formálja meg, és a kritikusok szerint kettejük játéka kifejezetten jól egészíti ki egymást. 

Többen hangsúlyozták, hogy a barátságukra épülő jelenetek – különösen azok, amelyekben színészi tapasztalataikról vagy kedvenc filmes idézeteikről beszélgetnek – az MCU eddigi legőszintébb és legemberibb pillanatai közé tartoznak.

Bár nem mindenki lelkes: akad olyan kritika is, amely szerint a hollywoodi szatírára épülő megközelítés nem mond el elég éles vagy igazán szórakoztató dolgokat a filmiparról. Ennek ellenére az összkép egyértelműen pozitív, és többen a WandaVízió óta a legeredetibb Marvel-sorozatként hivatkoznak a Wonder Manre.

A Wonder Man január 27-től lesz elérhető a Disney+ kínálatában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

