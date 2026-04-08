Rendhagyó költészetnapi programmal készül a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Poket

Mit kezdünk ma egy verssel? Elolvassuk? Meghallgatjuk? Énekeljük? Vagy válaszolunk rá? Április 11-én, a költészet napján a budapesti MOMkultban versek, dalok és gondolatok találkoznak egy egész délutánt átölelő kulturális eseményen, ahol az irodalom és a zene közös nyelven szólal meg. A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Poket Zsebkönyvek közös rendezvénye ráadásul nem csak a költészetet, hanem a Poket nyolcadik születésnapját is ünnepli ezen a napon.

A költészet nap programok között Manoya zenés előadásba is részesei lehetünk Petőfi Sándor költészetének (Forrás: Petőfi Kulturális Ügynökség)

Költészet, ami megszólal

MOMkult színpadán a versek ezúttal nemcsak elhangzanak, hanem zenévé is válnak. A délutánt a Petőfi Sándor verseit új hangzásban megszólaltató Petőfi Felhő versfeldolgozó dalpályázat nyerteseinek koncertje nyitja meg, ahol többek között olyan előadók lépnek színpadra, mint Manoya, Oliver from Earth, Huzella Péter vagy Szirtes Edina Mókus zenekarával. A klasszikus sorok kortárs zenei köntösben kelnek új életre, amely különleges élményt kínál a közönségnek.

Az est egyik kiemelt programja a Palackposta irodalmi pályázathoz kapcsolódó élő beszélgetés, ahol Dr. Farkas Levente András és Vecsei H. Miklós arról gondolkodnak közösen, hogyan születik ma irodalom, és miért fontos, hogy a klasszikus művek az új generációk számára is személyes élménnyé váljanak.

Az esemény egy országos kezdeményezés része: a Palackposta rendhagyó irodalom órák formájában is elutazik majd az ország több pontjára, a tavasz folyamán például Győrbe, Debrecenbe és Szegedre. Ezeken az alkalmakon a közönség improvizációs előadásokon keresztül ismerheti meg a magyar irodalom egy-egy híres alakját, művét és gondolatát egy teljesen új, élő perspektívából.

A beszélgetést Járai Márk és Szabó Balázs versmegzenésítései követik, majd az estét a QJÚB különleges produkciója, A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából zárja, amely előtt Juhász Anna beszélgetése vezeti be a közönséget az előadás világába.

A MOMkult előterében a délután folyamán a Szentendrei Régi Művésztelep könyvjelzőkészítő-workshopja, közösségi programok és könyvvásár várja a látogatókat, ahol a Poket-könyvek és a Petőfi Kulturális Ügynökség kiadványai is megvásárolhatóak lesznek. A változatos programkínálatnak köszönhetően ezen a napon a költészet utat nyit a találkozásoknak, a beszélgetéseknek és az új inspirációknak.