Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

A költészet napja: színes programokkal vár a Pesti Vigadó impozáns épülete

Április 11-én, szombaton a költészet napja alkalmából ingyenes tárlatvezetéssel és zenés versfüzérrel várják az érdeklődőket a Pesti Vigadóban, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában. Emellett a költészet napja alatt is érdemes meglátogatni az MMA 2025-ben végzett művészeti ösztöndíjasainak munkáit bemutató tárlatot.

2026. 04. 08. 12:23
A Magyar Művészeti Akadémia is készül a költészet napjára. Forrás: Wikipedia
A Magyar Művészeti Akadémia is készül a költészet napjára. Forrás: Wikipedia
A Pesti Vigadó épületében május 10-ig látogatható az Essentia Artis kiállítás és programsorozat, amely a Magyar Művészeti Akadémia 2025-ben végzett művészeti ösztöndíjasainak munkáit mutatja be. A tárlaton az építészet, a film- és fotóművészet, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene, az irodalom és a művészetelmélet területén alkotó művészek szerepelnek.

A költészet napja alkamából a Pesti Vigadó különleges programokkal várja az érdeklődőket. Forrás: Vigadó.hu
A költészet napja alkamából a Pesti Vigadó különleges programokkal várja az érdeklődőket (Forrás: Vigadó.hu)

Költészet napja a Pesti Vigadóban

Április 11-én 16 órától Fókuszban a népművészet címmel Józsa Judit tart kurátori tárlatvezetést, amely a kiállítás sokszínűségére, gazdag anyaghasználatára és egyedi stílusjegyeire irányítja a figyelmet.

18 órától egy különleges előadásban versek, dallamok és gondolatok fonódnak össze. Kisfaludy Zsófia színművész kortárs versösszeállítása a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent Reménytövis – Kortárs keresztény versantológia alapján készült. Az est során a kötet meghatározó művei hangzanak el Barkó Laura megzenésítésében, citera- és ukulelekísérettel, valamint effekthangszerek segítségével. 

A műsorban többek között Lackfi János, Mezey Katalin, Kányádi Sándor, Buda Ferenc, Kiss Judit Ágnes, Szabó T. Anna és Fabiny Tamás versei szólalnak meg – prózában és énekelt formában egyaránt.

Az előadás előtt a versantológia bemutatóját is megtartják, ahol Steinbach József püspök, Iancu Laura költő és Kisfaludy Zsófia vesz részt. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. További információ és jelentkezés az ingyenes programokra itt.

 

