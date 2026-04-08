A költészet napja: színes programokkal vár a Pesti Vigadó impozáns épülete

A Pesti Vigadó épületében május 10-ig látogatható az Essentia Artis kiállítás és programsorozat, amely a Magyar Művészeti Akadémia 2025-ben végzett művészeti ösztöndíjasainak munkáit mutatja be. A tárlaton az építészet, a film- és fotóművészet, az ipar- és tervezőművészet, a képzőművészet, a népművészet, a színház, a zene, az irodalom és a művészetelmélet területén alkotó művészek szerepelnek.
Költészet napja a Pesti Vigadóban
Április 11-én 16 órától Fókuszban a népművészet címmel Józsa Judit tart kurátori tárlatvezetést, amely a kiállítás sokszínűségére, gazdag anyaghasználatára és egyedi stílusjegyeire irányítja a figyelmet.
18 órától egy különleges előadásban versek, dallamok és gondolatok fonódnak össze. Kisfaludy Zsófia színművész kortárs versösszeállítása a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent Reménytövis – Kortárs keresztény versantológia alapján készült. Az est során a kötet meghatározó művei hangzanak el Barkó Laura megzenésítésében, citera- és ukulelekísérettel, valamint effekthangszerek segítségével.
A műsorban többek között Lackfi János, Mezey Katalin, Kányádi Sándor, Buda Ferenc, Kiss Judit Ágnes, Szabó T. Anna és Fabiny Tamás versei szólalnak meg – prózában és énekelt formában egyaránt.
Az előadás előtt a versantológia bemutatóját is megtartják, ahol Steinbach József püspök, Iancu Laura költő és Kisfaludy Zsófia vesz részt. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. További információ és jelentkezés az ingyenes programokra itt.
