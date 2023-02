Pikó csúcsra járatja az autósüldözést Józsefvárosban

Mikulás-csomagot kaptak az autósok Józsefvárosban. Mint kiderült, a tömeges parkolási bírság egy figyelemfelkeltő akció volt Pikó András balliberális polgármester által bevezetett sarcra. A baloldali városvezetés elvette az ingyenes parkolási lehetőséget a helyi lakosoktól, az eddigi néhány ezres regisztrációs díj helyett tízezreket szed be a helyi lakosoktól azért, hogy az otthonaik közelében tudjanak parkolni.

Gerillaakció Józsefvárosban Fotó: Hírnyolc/Baranyai Attila

„Pikó András és balliberális csapata a helyi lakosoktól is elvette az ingyenes parkolás lehetőségét. Brutálisan magas éves díjakat vasalnak be rajtunk. Teszik ezt annak ellenére, hogy idén rekordmagas, negyvenmilliárd forintos költségvetésből gazdálkodhat a kerület. Ön már befizette? Igen, 2024-ben változtathat, Önön múlik” – állt a Mikulás-csomagba rejtett „csekken”.

Beszédes, hogy a józsefvárosi önkormányzat költségvetése évről évre duzzad, idén már negyvenmilliárdos főösszeggel rendelkezik a kerület. Tehát a büdzsé nem tenne indokolttá egy ilyen rendkívüli, egyedülálló sarc bevezetését. A díjszabást Karácsony Gergely főpolgármester által bevezetett új parkolási zónákhoz alakították, 30 ezer, 24 ezer vagy 18ezer forintot kell kifizetni az első autóra, a másodikra már ennél jóval magasabb összegekkel kell számolni. Pikóék először a második autóra vetettek ki magasabb díjakat, 2023-tól minden egyes józsefvárosi autósnak fizetnie kell. Az intézkedéstől több mint háromszázmillió forint pluszbevételt remél az önkormányzat.

Az autósok költségeinek az emelésével párhuzamosan csökkentették a kerületben elérhető parkolók számát. Először mikromobilitási pontok és a rollerparkolók kijelölésével csökkent a számuk, majd a nagyobb volumenű utcaátalakítások miatt tiltották ki az autósokat a közterületről. Az egyik ilyen a Déri Miksa utca, a sétálóutcává alakított közterület a kerületi szakrendelő mellett halad, a főbejárat az utcára néz. A taxik aligha tudják a rendelésre érkezőt a bejáratnál kitenni, de több országos egészségügyi intézmény körül is kevesebb lett a parkolóhely. Mindemellett a főváros a lakosok megkérdezése nélkül kerékpársávokat jelölt ki több, a kerületet is érintő útszakaszon, ilyen a József körút is. A Blaha Lujza tér melletti Somogyi Béla utca felújítása során kevesebb parkolóhelyet adtak vissza, ezzel együtt a téren is megszűnt a parkolás.

Elszabadultak az indulatok a fővárosban

Mint beszámoltunk róla: a főváros zónákra osztotta a parkolási területeket, majd drasztikusan felemelte a parkolási díjakat. Áldatlan állapotok uralkodnak a parkolási rendszer kapcsán Újbudán is: korábban Szabó László, a XI. kerületi Fidesz–KDNP frakcióvezetője kifejtette azt is, hogy egyre kevesebb szociális juttatást kapnak a kerületiek, miközben egyre több költség terheli őket. Mint mondta, erre kiváló példa a kerületi parkolási rendszer, az ellenzéki vezetés ugyanis bővítette a fizetős parkolási zónákat, sőt a korábbi évi kétezer forint helyett jelentősen többet, 12 és 24 ezer forintot kell fizetni a kerület lakóinak azért, hogy ingyen parkolhassanak a saját lakókörnyezetükben. Ugyanazt megtették, amit Pikó András is, annyi különbséggel, hogy a belvárosi területeken jóval magasabb a tarifa. Nem épülnek meg az ígért P+R parkolók a baloldali vezetésű II. kerületben, a fővárosi parkolási rendszer átszabása viszont meglehetősen felkorbácsolta az indulatokat Buda legnagyobb kerületében. Gór Csaba (Fidesz–KDNP) II. kerületi önkormányzati képviselő korábban lapunknak elmondta: olyan indulatokat vált ki az emberekből az új zónabővítés, ami nemegyszer fizikai inzultusokba torkollik, gumikat szúrnak ki, elszabadulnak az indulatok. Erre a jelenségre a polgármesternek az a válasza, hogy majd szakértőkkel megvizsgálja, mit lehet tenni.

Borítókép: Pikó András (Fotó: Ripost/Máté Krisztián)