Szökést tervezhetett a pedofíliával gyanúsított volt LMP-s

Ahogy arról a Magyar Nemzet ma reggel beszámolt, a rendőrség elfogta és őrizetbe vette az LMP pedofília gyanúja miatt körözött volt politikusát, az információt a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette, hozzátéve, hogy a férfira tegnap este csaptak le Vas vármegyében az egyenruhások.

Elsőként a Blikk értesült arról, hogy hogy a Kaposvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya szexuális visszaélés bűntett gyanúja miatt folytat eljárást. Eközben a Metropol újabb részleteket tudott meg a bűncselekményről. Eszerint a 67 éves férfi, az LMP egykori politikusa múlt szombaton egy 13 éves diákot csalt el otthonról. Mint a portál cikkében olvasható, később, egy még pontosan nem azonosított helyszínen, az erdő szélén, egy autóban a kiskorú kárára súlyos szexuális visszaélést követett el, ezután pedig a gyermekkorú áldozat a történtekről otthon beszámolt a szüleinek, akik azonnal feljelentést tettek a rendőrségen.

A Metropol megjegyzi, hogy a botrány kirobbanása után az LMP holnapjáról minden információ eltűnt a pedofíliával gyanúsított politikussal kapcsolatban.

A Blikk írt arról, hogy az ellenzéki párt oldalán a törlés előtt az volt olvasható, hogy Kovács az LMP Somogy megyei szervezetének elnökségi tagja. Az adatlapjából az is kiderült, hogy két cikluson keresztül a Barcshoz közeli Nagyatádon volt önkormányzati képviselő. Az LMP később sajtóközleményben arról számolt be, hogy Kovács Gábor jogviszonya 2017-ben megszűnt a párttal. Egyébként Kovács a 2014-es országgyűlési választáson a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát Somogy 2. számú választókerületében, amelynek központja szülővárosa, Barcs. Ekkor mindössze 54 szavazatot kapott, ám a politizálástól ez sem vette el a kedvét: három évvel később már az LMP mutatta be őt mint a következő választáson induló jelöltjét.

