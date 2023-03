–Ez a felújítás egy rossz gazdasági döntés eredménye, hiszen a négy lakás kialakítása ugyanannyiba vagy többe kerül, mint ha a piacon négy új építésű lakást vásárolt volna az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. – hívta fel a figyelmet lapunk megkeresésére Nagy István, az újpesti Fidesz–KDNP frakcióvezetője a IV. kerületi Lázár Vilmos utcai ház felújításával kapcsolatban. Szerinte mivel ezeket a lakásokat piaci alapon akarják bérbe adni, ha a projekt körülményeit részleteiben nézzük, még egyértelműbbé válik, hogy jobb megoldás lett volna a lakásvásárlás. A politikus elmondta: Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. egy 190 négyzetméter alapterületű épület felújításával négy lakást hoz létre. Egy hosszú épületbe beerőszakolt négy lakásról van szó, egyenként kedvezőtlen beosztású lakásokkal, például öt méter hosszú, alig két méter széles csőszerű hálószobákkal.

Nagy István kiemelte,

a vállalkozó egy meghívásos közbeszerzésen nyerte el a munkát, négyzetméterenként egymillió forint feletti összegért. Amihez hozzájöhet a tartalékkeret kimerítése is. Nyilván „takarékosságból” kerülnek vissza a százéves, statikailag még alkalmas gerendák a tetőszerkezetbe, mert ebbe az összegbe csak a cseréptető-fedés, adott tetőszerkezeti elemek és néhány födémgerenda cseréje fér be.

– Egy önkormányzati cég nem végezhet gazdaságtalan beruházást – emelte ki Nagy István. Szerinte ha ugyanannyiért újítanak fel egy épületet és hoznak létre nem éppen piacképes lakásokat, mint amennyiért a piacon is vehetnének újakat, akkor az egy rossz döntés. A frakcióvezető kiemelte: tavaly ősszel, amikor a projektről döntöttek, Újpesten, a József Attila utcában négyzetméterenként egymillió-ötvenötezer, az Istvántelki úton négyzetméterenként 968 ezer forintért, máshol még ezeknél is alacsonyabb áron lehetett új építésű lakásokat venni.

Az ügyről a fővárosi Fidesz is írt a közösségimédia-felületén. Mint írták: „A DK soraiba nemrég átigazolt Déri Tibor nem a kemény munkáról híres, szinte semmi sem valósult meg azokból az ígéretekből, amikkel választást nyert. Ahol valami mégis történik, ott egyből gyűlnek a gyanús felhők…” Feltették a kérdést, hogy lehet az, hogy a brutális áron gyenge műszaki tartalommal végeztetnek munkát.

Nagy István megemlítette: Az előző, még Wintermantel Zsolt vezette kerületi önkormányzat 29 szociális bérlakás építését indította el, amihez a forrást európai uniós pályázatból biztosították.

Hozzátette: ezek az ingatlanok már Déri Tibor idején készültek el, de ezekből csak kettő lesz szociális alapon bérbe adva. Miközben Déri Tibor évente 50, öt év alatt 250 szociális bérlakás építését ígérte, 30 000 forintos lakbérrel.

Mint ismert, legutóbb írtunk arról, hogy a Déri Tibor vezette Újpesti Önkormányzatnak az útfelújításokkal is meggyűlt a baja: Nagy István akkor felhívta a figyelmet, hogy Újpesten mindenhol kátyúkba lehet botlani, ami komoly anyagi károkat okoz az autósoknak és balesetveszélyes is. A fővárosi Fidesz Facebook-posztjában hívta fel a figyelmet, hogy úgy-ahogy megjavították a legdurvább részeket, de olyan fércmunkát végeztek, hogy ma szinte rosszabbak az állapotok, mint eredetileg voltak, és ismét a lakóknak kellett kezükbe venniük a téglákat. Korábban a Benczúr utcában az ott lakók megunták, hogy járhatatlan az úttest és társadalmi kátyúzásba fogtak, a járdából éppen kitüremkedett viacolor téglákkal próbálták meg betömni a lyukakat. Nagy István szerint a Déri Tibor vezette önkormányzat el tudná végeztetni rendesen is a munkálatokat, mivel Újpestnek legalább tízmilliárd forintnyi megtakarítása van.

Borítókép: Déri Tibor, Újpest polgármestere a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Havran Zoltán)