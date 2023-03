– A Magyar Nemzet baloldali folyamatokra rálátó forrásai szerint ha végül Gyurcsányék elfogadják Karácsony javaslatát, annak az ára az lesz, hogy a jelenlegi kormánypárti vezetésű kerületekben „aránytalanul sok” DK-s jelöltet akarnak majd állítani – írtuk korábbi cikkünkben. A főpolgármester ajánlata arról szól, hogy a 2019-ben győztes ellenzéki polgármesterek automatikusan baloldali kihívó nélkül indulhassanak újra egy civil ernyőszervezet színeiben a jövő évi önkormányzati választásokon.

Ha Gyurcsányék el is fogadják Karácsony ajánlatát, annak megkérik az árát. Fotó: Arpad Kurucz

Lapunk ezúttal annak járt utána, hogyan is állnak a baloldalon belüli erőviszonyok az érintett kilenc kerületben, melyeket jelenleg kormánypárti vagy a Fidesz–KDNP támogatásával győző független polgármesterek irányítanak. A helyzet világos, a kerületek kétharmadában Gyurcsányék már a spájzban vannak,

hat kerületben biztosnak tűnik, hogy elindítják jelöltjeiket jövőre.

A XII., a XVI. és a XVII. kerületben már 2019-ben is a DK adta az összellenzéki jelölteket. Élő Norbert, aki a Hegyvidéken Pokorni Zoltánnal szemben maradt alul, azóta a fővárosi önkormányzat gazdaságfejlesztési tanácsnoka. Meglepő lenne, ha nem indulna újra 2024-ben kerületi polgármesterjelöltként. A DK-s politikustól nem áll távol a szintén jelenleg is fideszes vezetésű Kőbánya sem, ahol már többször is próbálkozott polgármesterré választatni magát, 2010–14 között pedig önkormányzati képviselő is volt a X. kerületben.

Gy. Németh is újraindulhat Gyurcsányék pártjának színeiben

A XVI. kerületben Nemes Gábor kihívói pozíciója tűnik biztosnak, habár a négy évvel ezelőtti eredmények alapján a végső győzelemre nem sok esélye van. Hasonlóan erősek a kormánypártok a XVII. kerületben is, ahol 2019-ben Gy. Németh Erzsébet próbálkozott. A DK-s politikus még sohasem nyert meg egyetlen választást sem, ettől függetlenül 2019-ben főpolgármester-helyettes lett, majd 2022-ben országgyűlési képviselő. Ebben a minőségében egyébként újraindulhat a külvárosi polgármesterségért is, de lehet, hogy egy másik párttársának adja majd át a lehetőséget.

Három másik fővárosi kerületben a DK különféle manőverezésekkel vált esélyessé arra, hogy ő adja a közös baloldali polgármesterjelöltet jövőre. A XXI. kerületben leigazolták a Párbeszédtől Erdősi Évát, aki 2019-ben volt az összellenzéki jelölt Csepelen. A szomszédos XXIII. kerületben pedig a Momentumnak üzentek hadat, már be is jelentették, hogy saját jelöltet indítanak 2024-ben, Perlai Zoltán személyében a polgármesterségért.

A már szóba került X. kerületben pedig árnyék-belügyminiszterét indíthatja a DK. Mustó Géza jelenleg a fideszes polgármester, D. Kovács Róbert alpolgármestereként dolgozik, 2019-ben a baloldali kompenzációs listáról jutott be a testületbe.

A másik baloldali alpolgármester (a testületben döntetlen az arány a jobb- és baloldal között, ez magyarázza, hogy két ellenzéki alpolgármestert is kineveztek a kerületben), az MSZP-s Somlyódy Csaba 2019-ben próbálkozhatott összellenzéki jelöltként. Azóta viszont a kerületben országgyűlési képviselőként működő Burány Sándort (MSZP) Arató Gergely (DK) váltotta, aki közösségi oldalán úgy vélekedett: a Mustó Gézával való közös munka eredménye is az, hogy újra beválasztották a DK elnökségébe.

A baloldal többi pártjának a fennmaradó három kerületben lehet tehát esélye, hogy saját politikusát jelöltesse a Fidesz–KDNP regnáló polgármestere ellen. Az V. kerületben 2019-ben az MSZP, a XXIII.-ban pedig a Jobbik adta a közös jelöltet, míg a XX. kerületben egy ismeretlen, független jelölt mögé állt be az ellenzék, sikertelenül.