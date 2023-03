Karácsony megtette ajánlatát

Március 15-i beszédében Karácsony Gergely egyértelműen bejelentkezett a főpolgármesterségért, egyúttal üzent Gyurcsány Ferencéknek is, hogy ebben nem feltétlenül szorul a támogatásukra

– vélekedtek a Magyar Nemzet baloldal belső ügyeire rálátó forrásai. Ismert: a nemzeti ünnepen Karácsony arról beszélt, hogy ellenzéknek 2019-ben sikerült visszavennie Budapestet, ami „köztársaság, és az is marad”. Hozzátette ugyanakkor, sokan azt remélték, hogy Budapestről indul majd a politikai változás 2022-ben, ám ez nem így történt. – A szabad országot nem értük el, de a elveszíthetjük a szabad városokat, ha továbbra is azt játsszuk, hogy ki a legnagyobb kicsi – üzent az ellenzéki pártokat sorra szalámizó DK-nak.

A baloldal belső ügyeire rálátó forrásaink Karácsony újrázásának esélyeivel és stratégiájával kapcsolatban emlékeztettek:

a főpolgármester már tavaly év végén, a Republikon Alapítvány beszélgetésén azt javasolta, hogy a 2024-es önkormányzati választásokon az ellenzéki pártok logóik nélkül, egy civil ernyőszervezetek jelöltjeiként indítsák politikusait. Közölte azt is, hogy ő maga sem közös, hanem támogatott jelölt szeretne lenni, vagyis az ő neve mellett sem akar pártlogókat.

Forrásaink szerint azóta már el is kezdődtek a háttéregyeztetések, amelyeken Karácsony azt ajánlotta a baloldali pártoknak a támogatásért cserébe: a jelenlegi ellenzéki polgármesterek a kerületükben a már említett civil ernyőszervezet jelöltjeiként induljanak újra. Ezáltal például az MSZP-s Horváth Csabának Zuglóban, a momentumos Soproni Tamásnak Terézvárosban, a DK-s Szaniszló Sándornak pedig a XVIII. kerületben nem kell baloldali kihívótól tartania, ezzel is növelve az újrázás esélyét. Így a kormánypárti vezetésű kerületek lehetnének úgymond a szabad prédák, ahol akár előválasztás, akár helyi alkuk mentén állíthatnának jelöltet az ellenzéki pártok.

Forrásaink elmondása szerint az ajánlat egyelőre felemás fogadtatásra talált a baloldalon, ahol nem szívesen mondanának le a pártlogókról, ugyanakkor látnak rációt Karácsony javaslatában. Bár a legtöbb ellenzéki párt úgy nyilatkozott korábban, hogy nem automatikus részükről Karácsony Gergely támogatása, valójában egyiknek sincsen olyan jelöltje, aki egy súlycsoportban lenne vele, sőt aki egyáltalán valóban akarná Budapestet vezetni – hangoztatták forrásaink. Mint egyikük fogalmazott, „észnél kell lenni, mert aki rosszat húz, az még az ellenzéki térfélen is nevetségessé válik”. Ugyanakkor lapunk felvetésére, hogy a DK miként viszonyul Karácsony ajánlatához, egyértelműen azt a választ kaptuk, hogy ha Gyurcsány Ferencéknek lesz rá módjuk, akkor mindenképpen állítanak saját főpolgármester-jelöltet. Ebben az esetben viszont a DK-nak is nagyon megfontoltnak kell lennie, hiszen a párt korábban már „kapott pofont” Karácsonytól, aki a főpolgármester-jelölti előválasztáson legyőzte Kálmán Olgát, a miniszterelnökin pedig Dobrev Klárát – mutattak rá forrásaink. Szerintük, ha végül Gyurcsányék is elfogadják a Karácsony javaslatát, annak az ára az lesz, hogy a jelenlegi kormánypárti vezetésű kerületekben „aránytalanul sok” DK-s jelöltet akarnak majd állítani.