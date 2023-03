Ha csak tippel, azt is elhisszük

A társadalom jólétét szolgálhatja hosszú távon a mesterséges intelligencia (MI) – jelentette ki Lukács András egyetemi adjunktus, az ELTE TTK Matematikai Intézete Mesterséges Intelligencia és Adattudományi Kutatócsoportjának koordinátora. Elmondta, az MI legfrissebb áttörése, a ChatGPT alkalmazás mintegy fél éve jött ki szabadon felhasználható eszközként, erre a diákok nagyon rugalmasan reagáltak, mert már használják a saját munkájuk megkönnyítéséhez.

Tapasztalata szerint az egyetemek reakciója szélsőséges volt az eszközre: egyes helyeken teljesen betiltották, talán kicsit elhamarkodottan, máshol viszont azt mondták: ez egy új technológia, tanuljuk meg használni, és mindenki kezdjen el gondolkodni azon, hogyan lehet ennek a segítségével még színvonalasabbá tenni az oktatást.

– Én ez utóbbi pártján vagyok, mert amikor majd a hallgatók diplomáznak, ők is és a munkaadóik is azt várják el, hogy minden létező eszközzel a lehető leghatékonyabban tudjanak dolgozni. Ha szöveget kell alkot­niuk, használni fogják a ChatGPT-t vagy valamelyik utódját, tehát az egyetemen ezt a szituációt le kell modelleznünk. Ha egy esszét vagy dolgozatot kell írni adott témában, akkor használják ugyanazokat az eszközöket, amiket várha­tóan a való életben is igénybe fognak venni. Innentől kezdve viszont elvárhatjuk, hogy a szövegeket még pontosabban állítsák össze, több forrásra támaszkodjanak és kevesebb legyen bennük az elírás – érvelt az adjunktus.

Átveszi a tanár egyes feladatait

A diákok tanulási folyamatának támogatásával kapcsolatban elmondta:

a viszonylag közeli jövőben meg fognak jelenni a mesterséges intelligencián alapuló asszisztensek, amik bizonyos feladatokat átvesznek a tanároktól. Úgy vélte, a fiatalabb korosztályoknál jobban megmarad a tanárok szerepe, mert ott a személyes kapcsolat kevésbé elhanyagolható.

Elképzelhetőnek tartotta, hogy a technológia nemsokára személyre szabottan tud az egyes diákoknak részletekre kiterjedő magyarázatokat adni, amihez pontosan meg kell határozni a diákkal folytatott nyelvi kommunikáció rétegét. – Arra is használhatják az MI-t, hogy kisgyerekekkel különböző képességfejlesztő beszélgetéseket le tudjon folytatni, de emellett egyszerű feladatok magyarázására vagy javítására is alkalmassá tehetik. Ezek az eszközök még nincsenek készen, de a potenciál bennük van, mert a meglévő nyelvi modellek alapján hatékony finomhangolással elérhetők lesznek. Ez történt a ChatGPT esetében is, aminek sokat javítottak a felhasználói élményén – részletezte Lukács András.

Mindenre próbál válaszolni

Az adjunktus szerint az MI kapcsán kétfajta pontatlanságról lehet beszélni. Az egyik a nyelvhasználaté, e téren már nagyon jó modelleket állítottak fel, főleg angol nyelven, de magyarul is ritkák a komolyabb hibák, az eszköz a mi anyanyelvünkön is teljesen elfogadható dolgozatokat tud írni vagy szövegeket képes alkotni. A másik probléma tartalmi, ahol egy nagyon speciális helyzet áll fenn a ChatGPT esetében. Mint kifejtette,

az eszköz abból a tudásból merít, ami a világhálón elegendő sűrűséggel jelent meg. A ChatGPT által visszaadott információ egy általános internetes tudást tükröz, és ha olyan speciális ismeretet kérdezünk tőle, ami csak egy-két példányban lelhető fel a weben, azt már nem valószínű, hogy vissza tudja adni. Megvan viszont az az erős képessége, hogy mindenképpen próbál válaszolni, és ami ekkor történik, arra a „tippelés” a megfelelő szó. Ha ugyanis a keresett információ nem eléggé reprezentált, akkor az MI elkezd – szakszóval élve – hallucinálni, és egy korrektnek látszó választ ad.

A kutató úgy fogalmazott: az a döbbenetes, hogy a válasz jellege általában megfelelő, ezért nagyon hihető. Hozzátette, ez a fajta hiba már megszűnőben van, mert a nyelvi modell megfelelő kiegészítéssel, például keresőkbe építve már tudja használni az internetet, és konkrét tartalmakat be tud építeni a saját válaszaiba.

– Arról, hogy ez mennyire működik jól, még most gyűlnek a tapasztalatok – tájékoztatott.

A háztartásban is besegíthet

A technológia jövőjéről szólva Lukács András úgy vélekedett, hogy meg fognak jelenni különböző személyi asszisztensek, amelyeknek lesz valamilyen fajta szaktudásuk is, például olyan, amelyik a háztartás vezetésében segít vagy egy logisztikai szakember munkáját könnyíti meg. Az adjunktus ennek az első lépéseként tekintett arra, hogy a Microsoft az Office szolgáltatásának minden elemébe integrálni akarja a szövegalkotó modelleket, így hamarosan könnyen lehet egy Wordből Power Point-prezentációt vagy szövegösszegzést készíteni, melyek remélhetőleg jó minőségben, hónapokon belül már elérhetővé válnak. Hosszabb távon feltételezhető, hogy az MI nyelvi képességei tovább erősödnek, és bizonyos szakmai ismeretek ténybeli tudása is bővülni fog.

Az adjunktus kiemelte:

a mesterséges intelligencia nagyon fontos váltást fog eredményezni az oktatásban. Szerinte azok az országok fognak jól teljesíteni, ahol magas színvonalú a hallgatók képzése.

Hozzáfűzte: ez költségekkel jár, amit a társadalomnak ki kell fizetnie, de az MI hosszú távon hatékonyságnövekedést tud elérni. Hangsúlyozta: a technológiai fejlesztés mellett az oktatásban szereplőknek is meg kell tanulniuk ezeknek az eszközöknek a használatát, és ezt támogatni kell, mert ez a fajta tudás elkerülhetetlen lesz egy jó minőségű oktatáshoz.

Borítkép: Illusztráció. Fotó: Eric Dervaux.