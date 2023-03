Megvannak az idei felsőoktatási jelentkezések eredményei – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter a Kulturális és Innovációs Minisztériumban tartott mai sajtótájékoztatón. Csák János kiemelte:

jelentősen nőtt az egyetemi képzés vonzereje, ugyanis a tavalyi 99 ezerhez képest idén 126 449-en jelentkeztek a felsőoktatásba. Tájékoztatása szerint 27 százalékkal nőtt a jelentkezők száma, valamint százezer olyan leendő hallgató jelentkezett, akinek még semmilyen diplomája nincs. Jelentősen emelkedett a vidéki egyetemekre jelentkezők száma, sokkal többen jelentkeztek a hátrányos helyzetű régiókból, és több idősebb, vagy ahogy a tárcavezető fogalmazott: „régebb óta fiatal” jelentkező adta be a kérelmét.

Hangsúlyozta, hogy több jogosítványt adtak az egyetemeknek, mert ahol lehetőség van, ott legyen felelősség is. Nagy örömnek nevezte, hogy a hallgatók, a családok és az egyetemek reagálásában visszatükröződnek a kormányzati szándékok, illetve a szabályozási változásokat kihasználják a családok és a leendő hallgatók.

Mint mondta, a polgári kormány célja, hogy gazdaságilag erős, kulturálisan magabiztos nemzet éljen a Kárpát-medencében, amit demonstrálni szeretnének a felsőoktatás kapcsán. Úgy fogalmazott, tavaly a magyar gazdaság erőteljesebben nőtt, mint az Európai Unióé, és Magyarország idén is jól áll.

A hazai egyetemek közül tizenegy elit ligás, azaz a világ egyetemeinek legjobb öt százalékába tartozik – hangsúlyozta Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár. Mint mondta, minden ötödik jelentkező, az MTMI – műszaki-tudományi-matematikai-informatikai – képzésben szándékozik részt venni. Kiemelte azt is, hogy az MTMI+ területre minden második jelentkező adta be a jelentkezését. Ismertette, hogy 32 százalékkal több „régebb óta fiatal” is a megújult felsőoktatás részese kíván lenni, akik közül a legidősebb 75 évesen jelentkezett germanisztika szakra. Kitért arra, hogy a vidéki felsőoktatási intézmények esetében is jelentős előrelépés történt, példaként említve Nyíregyházát, Miskolcot, Dunaújvárost, Sopront és a veszprémi Pannon Egyetemet, ahol átlag felett gyarapodott a jelentkezők száma. Elárulta azt is, hogy több lett a már diplomával a felsőoktatásban részt venni kívánók száma.

Borítókép: Csák János kulturális és innovációs miniszter (Fotó: Kultúra.hu/Hartyányi Norbert)