Nem csak a Pesti Srácok csatornáját támadja a YouTube

– A Google senkinek sem kegyelmez. Engem ma gyűlöletkeltésre hivatkozva tiltottak le egy hétre a YouTube-ról. Ennél pontosabb indoklást én sem kaptam. Feltételezem: a tiltás valódi oka az lehetett, hogy egy tegnapi videómban arra kértem a követőimet, hogy csatlakozzanak a pénteki, Pesti Srácok által szervezett tüntetéshez a Google budapesti székháza elé – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Varga Ádám, a Pesti Srácok social média stratégiai koordinátora, a The Fair Right nevű csatorna vloggere.

Varga Ádám fellebbezett a YouTube döntése ellen, azonban pár perc múlva jött a válasz: a fellebbezését elutasították, ezzel is hátráltatva a tüntetés szervezését. Fotó: Képernyőfotó/YouTube

Mint ismert, néhány nappal ezelőtt törölték a Pesti Srácok 2022 szeptemberében elindított csatornáját, a PsTV-t a YouTube-ról. A Google lapunkhoz eljuttatott közleményében kifejtette: azért törölték a PsTV csatornát, mert megkerülték a Pesti Srácok csatorna megszüntetésére irányuló intézkedésüket, amelyet a gyermekek biztonságára vonatkozó feltételek megsértése miatt távolítottak el 2020 februárjában.

Huth Gergely a Magyar Nemzetnek adott interjúban megcáfolta a Google állítását.

A PestiSrácok.hu főszerkesztője elmondta, háttér-információkból, magyarázatokból nyilvánvalóvá vált számukra, hogy valójában az LMBTQ-témákat érintő videóikat kifogásolták a Google-nél. Tegnap bejelentették: a Pesti Srácok március 31-én, péntek délután 17 órára a Google Dara utca 1–3. alatt található székházához szervez tüntetést, tiltakozva a YouTube cenzúrája ellen.

A YouTube hadjárata Pesti Srácok munkatársai ellen?

Varga Ádám elmondta, néhány nappal ezelőtt szerepelt a Karc FM Civil Kör című műsorában, ahol Gajdics Ottó, Hoppál Hunor és Zelenay Tibor társaságában vitatták meg az aktuális ügyeket. A felvételt később saját YouTube-csatornájára, a The Fair Rightra is feltöltötte.

Ma 11:04-kor érkezett az e-mail, hogy a videó gyűlöletkeltő, ezért el kellett azt távolítani, én pedig azonnal egy hét tiltást kaptam.

– Itt több dolog is sántít. Először is a Karc FM csatornáján a videó továbbra is elérhető, ráadásul jóval magasabb a nézettsége is. Az algoritmusnak hamarabb észre kellett volna vennie. Ott valamiért nem gyűlöletkeltő. Félreértés ne essék, nem szeretném, ha onnan is törölnék, de érdekes, hogy nálam az alacsonyabb nézettség ellenére ilyen hamar kiszúrták – mondta.

Varga Ádám meg van győződve róla, hogy a YouTube-ot kézi vezérléssel irányítják, hiszen ha valóban algoritmus alapján törölnének/tiltanának csatornákat és videókat, akkor a Karc FM csatornáján sem maradt volna fenn a videó.

A Pesti Srácok munkatársa szerint említésre méltó az is, hogy a YouTube az első kihágásnál csak figyelmeztetést kellene hogy küldjön, ő viszont rögtön egy hét tiltást is kapott, egy 2019-es figyelmeztetésre hivatkozva. – Fellebbeztem a YouTube döntése ellen, azonban pár perc múlva jött a válasz: a fellebbezésemet elutasították, ezzel is hátráltatva a tüntetés szervezését – mondta. A döntés egyébként azért is érdekes, mert a Varga Ádám által vezetett Fair Right nevű csatorna már akkor is működött, amikor ő még nem volt a Pesti Srácok munkatársa.

Vállveregetés a YouTube-tól?

– Ha a Pesti Srácoknak nem lehet saját YouTube-csatornája a Google szerint, akkor már a Pesti Srácok munkatársainak sem lehet? Mi van a Pesti Srácok vendégeivel, és azokkal, akik követnek bennünket? Egy teljes eltörlési kultúra bontakozik ki a szemünk előtt. Érdekes hogy a Google-t az nem zavarja, hogy a YouTube-on konkrétan korhatár nélküli melegpornó is elérhető, bár a kényes jelenetek törölközővel ki vannak takarva – mondta. Varga Ádám úgy véli,

ha egy magyarországi csatorna ilyen szintű fenyegetést jelent a YouTube-ra, hogy egy konkrét válságértekezletet tartanak miattuk, és mondvacsinált okokat találnak az eltörlésükre, azt értelmezhetik akár vállveregetésnek is.

– Bár jobban örültünk volna ha megmarad a csatornánk– tette hozzá. A Pesti Srácok social média stratégiai koordinátora mindenkit arra kér, hogy csatlakozzanak hozzájuk a pénteki tüntetésen, amelyen számos neves közéleti személy vesz részt/mond beszédet. – Lesznek akik elmondják, hogy a cenzúra, és a globális techcégek uralta szabályok miért nem férnek össze a magyar jogrenddel. Ha a YouTube itt akar működni, akkor az alaptörvény szerint kell eljárniuk, nem pedig a saját szabályaik szerint – szögezte le a Pesti Srácok munkatársa.

A kifogásolt felvétel valóban elérhető a Karc FM YouTube-csatornáján. Itt megtekintheti:

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)