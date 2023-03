Sikkasztással és költségvetési csalással vádolják Márki-Zay mozgalmának politikusát

A vádlott Galbács Mihály, a Mindenki Magyarországa Mozgalom gyulai önkormányzati képviselője. A Békés Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a Márki-Zay Péter mozgalmában politizáló Galbács az ügy másodrendű vádlottjával (aki vélhetően nem közszereplő, így a nevét nem közölték), egy szintén büntetlen előéletű gyulai férfi ellen bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat-felhasználásnak vétsége miatt emeltek vádat.

Galbács Mihály Fotó: Gyulai Hírlap

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott egy gyulai sportegyesület (a Gyulai Termál Futball Club Egyesület) elnöki tisztségét töltötte be, a megbízatása 2018 júliusáig tartott. Az egyesület könyvelését is ő végezte, illetve a látványcsapatspor-támogatással összefüggő kérelmek és elszámolások, valamint az önkormányzattal kötött szerződések teljesítése érdekében is eljárt.

2017-ben az önkormányzattól kapott összegből 2,2 millió forintot a feladatellátási szerződés alapján arra a célra nem felhasználható beruházások érdekében használta fel, azaz ezzel az összeggel a sajátjaként rendelkezett.

2019 júliusában csaknem 4,7 millió forint erejéig az egyesület vagyonának terhére több olyan pénzügyi műveletet végzett, amelyre az elnökségtől nem kapott felhatalmazást. A rokonát, a másodrendű terheltet tényleges munkavégzés nélkül foglalkoztatta a sportegyesületnél. 2014–2017 között ezzel kapcsolatban valótlan tartalmú okiratok (megbízási szerződés, bérjegyzék) készültek, és mintegy 4,3 millió forint összegű vagyoni hátrány keletkezett.

Az egykori egyesületi elnök 2019 májusában és júniusában úgy kötött szerződéseket a sportegyesület nevében eljárva, hogy annak már nem volt elnöke, a szerződések megkötéséről az elnökség nem tudott. E szerződéseket felhasználták a támogatási elszámolásokhoz.

– A járási ügyészség vádiratában mindkét vádlott ellen próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre tett indítványt – közölték. A Gyulai Hírlap február végén írt saját információ alapján a vádemelési javaslatról.

Galbács Mihály a Békés Megyei Hírlapnak pénteken azt mondta: politikai identitású, politikai természetű ügyről van szó; semmilyen bűncselekmény nem történt, nyugodt a lelkiismerete.

Galbács Mihály 2006–2014 között volt Gyula város alpolgármestere. 2018 áprilisában zárták ki a Fidesz–KDNP-frakcióból, mivel – ahogy fogalmaztak – „helytelen döntéseket hozott Gyula város számára fontos ügyekben”. A település fideszes polgármestere egyébként korábban éppen a mostani hivatalos vádakat fogalmazta meg Galbács ellenében.

A legutóbbi önkormányzati választásokon, 2019-ben, már a Márki-Zay-féle MMM színeiben indult Gyula polgármesteri címéért, a szavazatok hét százalékát gyűjtötte be Galbács Mihály.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Teknős Miklós)