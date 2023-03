Sokan halnak meg vastagbélrákban

Mint mondta, ha valaki meghívót kap az NNK-tól, abban részletes leírást talál a további teendőkről, amit nagyon fontos, hogy figyelmesen elolvassunk. Ha a háziorvos csatlakozott a programhoz, akkor a székletvér-vizsgálathoz szükséges csomagot tőle kell igényelni. Ha nem, úgy az NNK-tól a csomagban található térítésmentesen visszaküldhető válaszlevélben vagy elektronikusan a vbjelentkezes.nnk.gov.hu oldalon keresztül lehet kérni. Ezekben az esetekben a mintavételi szettet a jelentkező lakóhelyére postázzák. A vizsgálatokhoz két egymást követő napon kell székletmintát venni, majd a leírásnak megfelelően postára feladni. A feladás díjmentes, de a levelet nem az utcai piros postaládákba kell bedobni, hanem a postahivatalban kell feladni. Az 1812-es, ingyenesen hívható Egészségvonalon a jelentkezéssel és a mintavétellel kapcsolatos tudnivalókról a nap 24 órájában tájékoztatást adnak.

A szakember tisztázta azt is, hogy a vastagbélszűrés nem egyenlő a vastagbéltükrözéssel.

Utóbbira ugyanis csak akkor kerül sor, ha nem negatív a székletvérvizsgálati eredmény. Surján Orsolya szerint nagyon fontos részt venni a vastagbéltükrözésen is, hiszen a kolonoszkópia során könnyen felismerhetővé válik az esetlegesen már kialakult daganat, és ami még fontosabb, nemcsak felismerhetővé válnak, hanem egyben el is távolíthatók azok az apró nyálkahártya-kinövések (pl. polipok) is, amelyek a vastagbélrák megelőző állapotainak tekinthetők.

Mint mondta, a szűrő-kolonoszkópos hálózat által végzett vizsgálatok eredményei alapján a beavatkozások hetvenöt százalékában találnak rákmegelőző elváltozásokat a szakemberek. További tíz százaléknál pedig – jellemzően még tünetmentes állapotban – rosszindulatú elváltozások meglétére derült fény. Mindenképpen javasolt a szervezett szűrésben való részvétel, hiszen az első körös, otthoni mintavétellel járó székletvérvizsgálat megmutatja, hogy egyáltalán szükséges-e további vizsgálat. Ha az eredmény negatív, akkor nincs további teendő, csak két év múlva kell megismételni a szűrést – tájékoztatott a szakember.

Borítókép: Évente több mint tízezer beteget diagnosztizálnak (Fotó: Shutterstock)