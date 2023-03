Újra lehet jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tehetséggondozó programjára, amely idén ősszel már a negyedik évfolyamát indítja el – olvasható az egyetem közleményében. Mint írják, az ingyenes lakhatást, kiemelt ösztöndíjat és személyre szabott képzést nyújtó Ludovika Collegium azért jött létre, hogy minél több, a világról felelősen gondolkodó, stratégiai szemléletű, közérdeket szem előtt tartó szakembert biztosítson Magyarország számára.

A magyar közigazgatásban szakmailag felkészült, képzett, idegen nyelveken is jól beszélő szakemberekre van szükség, akik tudásukkal támogatják a közpolitikai és közigazgatási munkát. Ezt a folyamatot segíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2021 februárjában indult Ludovika Collegium, amely a hagyományos egyetemi tanulmányokon túlmutatva folytat képzést.

A hat féléves képzésre – más tehetséggondozó programoktól eltérően – bármely tudományterület hallgatói jelentkezhetnek, így egy olyan egyetemközi szakmai műhely és hallgatói közösség jön létre, amelynek tagjai egymást is ösztönzik az új ismeretek megszerzésére. A magyar és a globális környezet aktuális kihívásaira is reflektáló, a szakmai gyakorlat révén külföldi tapasztalatszerzést is biztosító programban a tantermi jellegű képzés mellett innovatív oktatási formákkal is találkozhatnak a résztvevők: intézménylátogatások, tréningek, projektmunkák és műhelyfoglalkozások várnak a leendő hallgatókra.

A tehetséggondozó program egyik nagy előnye, hogy minden hallgatójára személyes figyelmet fordítanak, a fejlesztést az NKE oktatói mellett hazai és külföldi mentorok is segítik. Ezzel elérhetővé válik, hogy a hallgatók ne csak saját szakterületükön rendelkezzenek a gyakorlatban is hasznosítható, kimagasló tudással, hanem képesek legyenek komplex összefüggések megértésére és akár bátor vezetői döntések meghozatalára is. Ez a fajta személyes fejlesztés jelentősen elősegíti a hallgatók egyéni karriercéljainak tudatos kialakítását is.

A Ludovika Collegiumba az NKE hallgatói mellett más, magyarországi székhelyű felsőoktatási intézményben, nappali képzésben tanuló fiatalok is jelentkezhetnek, akik közül többlépcsős felvételi eljárásban választják ki a legtehetségesebb, leginkább motivált hallgatókat.

Az egyetemi tanulmányok mellett folytatható képzés résztvevőinek a Ludovika Collegium térítésmentes lakhatást és kiemelt ösztöndíjat biztosít. A hallgatói tehetséggondozó programra 2023. április 24-ig lehet jelentkezni. További információk a www.ludovikacollegium.hu weblapon olvashatók vagy az [email protected] címen kérhetők.

Borítókép: Söröspohár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Collegiumának logójával (Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala)