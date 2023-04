A Márki-Zay-t Amerikába utaztató Kész Zoltán is felbukkan a Jobbik névváltása mögött

Kész Zoltán neve már évek óta szerepel a Civitas Intézet honlapján. Ez az a tanácsadó intézet, amely a Magyar Narancs múlt heti írása szerint a Jobbik új stratégiája és névváltása mögött áll. Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogy Teplán István, a Soros-egyetem alapítója, Gyurcsány egykori főszemélyzetise mellett az egykor szintén a balliberális miniszterelnöknek dolgozó, majd az MDF-et kampányfőnökként a parlamentből végleg kivezető Somogyi Zoltán is a Civitas Intézetnek dolgozik.

Érdemes áttekinteni ugyanakkor Kész Zoltán pályáját is, amely eddig nagyjából a Jobbikkal való riogatástól a Jobbiknak való tanácsadás ívével foglalható össze.

A veszprémi angoltanár, a tanulmányai egy részét az USA-ban végzett Kész Zoltán neve 2015-ben lett országosan ismert, amikor a balliberális pártok támogatásával, de független jelöltként megnyerte a veszprémi időközi országgyűlési képviselőválasztást. Az akkori sikerét egyebek közt a Jobbik jelöltjével szemben érte el.

A Magyar Nemzet 2015 februárjában több írásban is bemutatta a liberális Kész néhány korábbi állásfoglalását, így például azt, hogy korábban az egészségügy és az oktatás privatizációja mellett szállt síkra:

sokan azt mondanák a Szabad Piac Alapítványban, hogy azért még alapfokú oktatás még idetartozik, középfokú oktatás még idetartozik, hogy állami szerep, egészségügy idetartozik mint állami szerep. Én személy szerint, mint Kész Zoltán, azt mondom, hogy nem

– mondta akkoriban. A Magyar Nemzet 2015-ben arról is írt, hogy Kész Magyarország kapcsán antiszemita médiával és a nácik visszatérésével is riogatott főként amerikai helyszíneken tartott előadásaiban. Egy videómegosztó portálon máig elérhető egy felvétel Kész egy 2014-es rendezvényéről, amelyben a Jobbikot nyíltan antiszemitának és cigányellenesnek nevezte. Sőt, Hitlerhez hasonlította őket: „(a Jobbik – szerk.) nagyon népszerű a fiatalok körében.

Ha ismét visszagondolnak a történelmi tanulmányaikra, hogy mi történt Németországban a harmincas években.

Kik voltak az emberek, akik szerették Hitlert. Hitler reményt ígért nekik. Új reményt. És nálunk van egy csomó fiatal ember, akik – azok akik nem hagyják el az országot – akik maradnak, ők bedőlnek ezeknek az eszméknek.” Az alábbi felvételen 26:40-től látható:

Kész mindemellett a jobbikos pártlap, a Barikád több antiszemita, Izrael-ellenes címlapját is bemutatta, kritizálva azt is, hogy az újság szabadon megvásárolható, illetve egy kopasz náciról is vetített képet a hallgatóságának. A fotó minden valószínűség szerint egy Jobbik-nagygyűlésen készült, a hallgatóságnak Kész is erre utalt. Végül, de nem utolsósorban, Kész több mémet is bemutatott, amelyeket társaival a Jobbikról gyártottak, elsősorban a párt turul melletti elkötelezettségét kigúnyolva. (A fenti felvételen 36:00-tól látható).

Visszatérve főhősünk politikai karrierjéhez, 2018-ban Készt már nem választották meg újra. Bár a baloldal ismét támogatta, mintegy 18 százalékkal vesztett Ovádi Péter fideszes jelölttel szemben.

Ez ugyanakkor még nem jelentette politikai karrierje végét, ugyanis hamarosan már Márki-Zay Péter oldalán lehetett vele találkozni, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagjaként.

Sokan emlékezhetnek rá, hogy Kész és Márki-Zay 2019-ben az amerikai külügyminisztériumban tettek látogatást.

Az utat több hétig szervezték, Kész Zoltán amerikai előélete és Soros-hálózattal való kapcsolata a magyar sajtóban már akkor is jól dokumentált történet volt. A 168 Órának Márki-Zay Péter a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy arra kérte tárgyalópartnereit: az Egyesült Államok – ahogy a múltban többször is megtette – segítse az ellenzék munkáját. Márki-Zay kifejezetten adománygyűjtésről is beszélt a tengerentúli utazás kapcsán.

Ez a mából nézve, a dollárbaloldal botránya fényében különösen érdekes történés.

2020-ban Kész a Civitas Intézet operatív igazgatója lett. 2021-ben pedig olyannyira kiemelt partnereként kezelte a közös baloldali miniszterelnök-jelöltté avanzsált Márki-Zay, hogy lengyelországi tárgyalásaira is magával vitte. A hódmezővásárhelyi polgármester a repülőtéren átadta a szót tanácsadójának, hiszen egyenesen ő szervezte le a varsói találkozókat. „No, hát elsősorban, ööö, a mai nap találkozunk Bog, ö, Simon, aaa, mmm... Hirtelen akartam mondani... Holowniával, aki a 2020-as elnökválasztáson is indult Lengyelországban”- mondta a sokat ismételt videón Kész Zoltán.

2022 februárjában Márki-Zay tanácsadójaként aztán már azzal került a hírekbe, hogy 2021 óta Veszprémben a VeszLife Magánklinika ügyvezetőjeként dolgozott. Ez azért is volt érdekes, mert azzal is kampányolt Márki-Zay Péter, hogy a magánegészségügy jó, és szívesen alakítaná át Magyarország egészségügyi ellátó rendszerét magánegészségügy-alapon.

Kész és Márki-Zay szövetsége a vesztes 2022-es választás után azonban nem volt hosszú életű.

Májusban ugyanis Kész arra intette Márki-Zay Pétert, hogy a kampányban összegyűlt adományokból megmaradt pénzt vissza kell juttatni az adakozó híveiknek, ha más célra használják fel, az lopásnak minősül. Kész arra is figyelmeztetett, hogy az adományozók által egyértelműen célhoz kötötten adott támogatásokat nem a célra felhasználni – például pártot építeni belőle – lopás, amelyet az MMM-ben senki nem tűr el. Márki-Zay erre – egyebek mellett – úgy válaszolt, hogy szerinte Kész Zoltán üzleti kérdésként tekintett a kormányváltásra, és azt is el tudja képzelni, hogy valami pozíciót szeretett volna kapni.

Még május végén nyilvánosságra került egy MMM-es belső levél tartalma, amelyet Márki-Zay Péter írt társainak. Ebben úgy fogalmazott: „A választások óta, de különösen az elmúlt héten sok támadást kaptam a sajtóban, ezek mögött eddig az ellenzéki pártok érdekeit sejtettem, de most kiderült, hogy ezt többek között Kész Zoltán tagtársunk szervezte. Lukácsi Kati elmondása szerint Zoliék (Somogyi Zolival) komoly üzleti támogatókkal maguk is szeretnének egy új pártot építeni, de nélkülem, sőt, ennek a törekvésüknek szerintük én útjában állok”. Bár Kész és Somogyi azóta sem alapítottak pártot, de a részvételükkel is működő Civitas Intézet a Jobbik irány- és névváltásának stratégai tervezője lett.